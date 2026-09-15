Модуль MikroTik S-85DLC05D SFP
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Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%1 740 руб. 2 030 руб.
В наличии
Код товара: 627252
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 740 руб. -14%
2 030 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
850
Длина волны TX
850
Дуплекс
да
Передача сигнала на расстояние до
0.55
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х3х2
Вес, г.
20
Описание товара Модуль MikroTik S-85DLC05D SFP
SFP-трансивер Mikrotik S-85DLC05D представляет собой SFP-модуль с интерфейсами LC, рассчитанный на использование с многомодовым оптоволокном типа Multi Mode. Интерфейсный модуль демонстрирует наибольшую дальность приема/передачи информации по оптическому волокну на уровне 550 метров. Контроль за состоянием модуля и процессом передачи данных поддерживается через DDM. Вы сможете эксплуатировать трансивер SFP Mikrotik S-85DLC05D с маршрутизаторами моделей RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD-IN, CCR1016-12G-BU и CCR1016-12G, а также CCR1036-12G-4S. Изделие получило серый металлический корпус.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
850
Длина волны TX
850
Дуплекс
да
Передача сигнала на расстояние до
0.55
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
SFP-трансивер Mikrotik S-85DLC05D представляет собой SFP-модуль с интерфейсами LC, рассчитанный на использование с многомодовым оптоволокном типа Multi Mode. Интерфейсный модуль демонстрирует наибольшую дальность приема/передачи информации по оптическому волокну на уровне 550 метров. Контроль за состоянием модуля и процессом передачи данных поддерживается через DDM. Вы сможете эксплуатировать трансивер SFP Mikrotik S-85DLC05D с маршрутизаторами моделей RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD-IN, CCR1016-12G-BU и CCR1016-12G, а также CCR1036-12G-4S. Изделие получило серый металлический корпус.
Купить Модуль MikroTik S-85DLC05D SFP - по цене 1740 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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