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SFP-трансивер TP-Link SM321A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP-трансивер TP-Link SM321A

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
  • SFP-трансивер TP-Link SM321A - фото 1
  • SFP-трансивер TP-Link SM321A - фото 2
  • SFP-трансивер TP-Link SM321A - фото 3
  • SFP-трансивер TP-Link SM321A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723670
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Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Интерфейсы
LC
Страна производитель
Китай
Вес, г.
250

Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM321A

Трансивер TP-LINK TL-SM321A с поддержкой стандарта 1000Base-BX осуществляет прием и передачу данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на скоростях до 1.25 ГБит/с. Получивший компактный серебристый корпус из металла SFP-модуль можно эксплуатировать с управляемыми коммутаторами TP-LINK моделей T3700, T2700, T2600, T2500, а также T1700, T1600, T1500, MC220L. Эта модель поддерживает работу с оптоволоконной линией длиной до 10 км. SFP-трансивер TP-LINK TL-SM321A использует для передачи данных длину волны 1550 нм, при этом прием осуществляется при длине волны 1310 нм. Модуль с интерфейсами LC/UPC находит применение при организации/масштабировании корпоративной сети, в составе которой предусмотрена высокоскоростная оптоволоконная линия.

Отзывы о товаре SFP-трансивер TP-Link SM321A




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Интерфейсы
LC
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Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер TP-LINK TL-SM321A с поддержкой стандарта 1000Base-BX осуществляет прием и передачу данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на скоростях до 1.25 ГБит/с. Получивший компактный серебристый корпус из металла SFP-модуль можно эксплуатировать с управляемыми коммутаторами TP-LINK моделей T3700, T2700, T2600, T2500, а также T1700, T1600, T1500, MC220L. Эта модель поддерживает работу с оптоволоконной линией длиной до 10 км. SFP-трансивер TP-LINK TL-SM321A использует для передачи данных длину волны 1550 нм, при этом прием осуществляется при длине волны 1310 нм. Модуль с интерфейсами LC/UPC находит применение при организации/масштабировании корпоративной сети, в составе которой предусмотрена высокоскоростная оптоволоконная линия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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