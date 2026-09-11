Трансивер LR-Link LRXP1310-20ATL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%1 880 руб. 4 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554912
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х2х1
Вес, г.
20
Описание товара Трансивер LR-Link LRXP1310-20ATL
Трансивер LR-LINK формата SFP+ обеспечивает передачу данных по одномодовому кабелю в среде 10GBase-LR с длиной волны приема/передачи 1310 нм/1310 нм на дистанции до 20 км, содержит разъем Duplex LC.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Трансивер LR-LINK формата SFP+ обеспечивает передачу данных по одномодовому кабелю в среде 10GBase-LR с длиной волны приема/передачи 1310 нм/1310 нм на дистанции до 20 км, содержит разъем Duplex LC.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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