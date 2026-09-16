SFP-трансивер TP-Link SM321B
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Характеристики
Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM321B
Трансивер TP-LINK TL-SM321B реализует как прием, так и передачу данных на больших скоростях по одномодовому оптическому волокну, что позволяет использовать его для построения или масштабирования корпоративной сети с высокоскоростной оптоволоконной линией в составе. Благодаря поддержке технологии WDM этот SFP-трансивер в металлическом корпусе серебристого цвета использует для передачи данных длину волны 1310 нм, а для приема применяется длина волны 1550 нм. SFP-трансивер TP-LINK TL-SM321B выпускается специально для эксплуатации с коммутатором производства TP-LINK и демонстрирует совместимость с моделями T3700, T2700, T2600, T2500, а также T1700, T1600, T1500 и MC220L. Изделие с интерфейсом 1000Base-BX-D и разъемом LC подходит для работы с оптоволоконным кабелем длиной до 10 км.
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