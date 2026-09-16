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SFP-трансивер TP-Link SM321B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP-трансивер TP-Link SM321B

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SFP-трансивер TP-Link SM321B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723672
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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SFP-трансивер TP-Link SM321B
1 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с, 25 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM321B

Трансивер TP-LINK TL-SM321B реализует как прием, так и передачу данных на больших скоростях по одномодовому оптическому волокну, что позволяет использовать его для построения или масштабирования корпоративной сети с высокоскоростной оптоволоконной линией в составе. Благодаря поддержке технологии WDM этот SFP-трансивер в металлическом корпусе серебристого цвета использует для передачи данных длину волны 1310 нм, а для приема применяется длина волны 1550 нм. SFP-трансивер TP-LINK TL-SM321B выпускается специально для эксплуатации с коммутатором производства TP-LINK и демонстрирует совместимость с моделями T3700, T2700, T2600, T2500, а также T1700, T1600, T1500 и MC220L. Изделие с интерфейсом 1000Base-BX-D и разъемом LC подходит для работы с оптоволоконным кабелем длиной до 10 км.

Отзывы о товаре SFP-трансивер TP-Link SM321B




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с, 25 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер TP-LINK TL-SM321B реализует как прием, так и передачу данных на больших скоростях по одномодовому оптическому волокну, что позволяет использовать его для построения или масштабирования корпоративной сети с высокоскоростной оптоволоконной линией в составе. Благодаря поддержке технологии WDM этот SFP-трансивер в металлическом корпусе серебристого цвета использует для передачи данных длину волны 1310 нм, а для приема применяется длина волны 1550 нм. SFP-трансивер TP-LINK TL-SM321B выпускается специально для эксплуатации с коммутатором производства TP-LINK и демонстрирует совместимость с моделями T3700, T2700, T2600, T2500, а также T1700, T1600, T1500 и MC220L. Изделие с интерфейсом 1000Base-BX-D и разъемом LC подходит для работы с оптоволоконным кабелем длиной до 10 км.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP-трансивер TP-Link SM321B - купить по цене 1850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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