Top.Mail.Ru
Трансивер D-Link 311GT/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Трансивер D-Link 311GT/A1A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Трансивер D-Link 311GT/A1A - фото 1
Трансивер D-Link 311GT/A1A - фото 2
Трансивер D-Link 311GT/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Тип оптоволоконного кабеля
50/125 мкм
  • Трансивер D-Link 311GT/A1A - фото 1
  • Трансивер D-Link 311GT/A1A - фото 2
  • Трансивер D-Link 311GT/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579276
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Длина волны TX
850
Материал корпуса
металл
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
0.55
Скорость передачи данных
1000
Соответствие стандарту
802.3z
Тип кабеля
многомодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Тип оптоволоконного кабеля
50/125 мкм
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, г.
70

Описание товара Трансивер D-Link 311GT/A1A

Гигабитный SFP-трансивер DEM-311GT для многомодового оптического кабеля разработан для установки в порт SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям.

Отзывы о товаре Трансивер D-Link 311GT/A1A




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Длина волны TX
850
Материал корпуса
металл
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
0.55
Скорость передачи данных
1000
Соответствие стандарту
802.3z
Тип кабеля
многомодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Тип оптоволоконного кабеля
50/125 мкм
Развернуть
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Описание
Гигабитный SFP-трансивер DEM-311GT для многомодового оптического кабеля разработан для установки в порт SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трансивер D-Link 311GT/A1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...