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SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A

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SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A - фото 1
SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A - фото 2
SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A - фото 3
SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A - фото 4
SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Тип оптоволоконного кабеля
9/125 мкм
  • SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A - фото 1
  • SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A - фото 2
  • SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A - фото 3
  • SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A - фото 4
  • SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627427
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A
1 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
1310
Длина волны TX
1310
Материал корпуса
металл
Передача сигнала на расстояние до
10
Симплекс
да
Скорость передачи данных
1000
Тип кабеля
одномодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Цвет
металлик
Тип оптоволоконного кабеля
9/125 мкм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х1
Вес, г.
70

Описание товара SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A

Модули D-Link SFP представляют из себя трансиверы для подключения коммутаторов Gigabit Ethernet или коммутаторов 10/100 Мбит/с, оснащенных слотом SFP, к сетям Gigabit Ethernet. Модули SFP предоставляет гибкое и простое решение для обеспечения высокоскоростного подключения к сети Gigabit Ethernet.

Отзывы о товаре SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
1310
Длина волны TX
1310
Материал корпуса
металл
Передача сигнала на расстояние до
10
Симплекс
да
Скорость передачи данных
1000
Тип кабеля
одномодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Цвет
металлик
Тип оптоволоконного кабеля
9/125 мкм
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Страна производитель
Китай
Описание
Модули D-Link SFP представляют из себя трансиверы для подключения коммутаторов Gigabit Ethernet или коммутаторов 10/100 Мбит/с, оснащенных слотом SFP, к сетям Gigabit Ethernet. Модули SFP предоставляет гибкое и простое решение для обеспечения высокоскоростного подключения к сети Gigabit Ethernet.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить SFP-трансивер D-Link 310GT/A1A - по цене 1930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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