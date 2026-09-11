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Модуль SFP D-Link 310GT LC 1310nm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль SFP D-Link 310GT LC 1310nm

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Модуль SFP D-Link 310GT LC 1310nm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540955
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
5

Описание товара Модуль SFP D-Link 310GT LC 1310nm

Модули D-Link SFP представляют из себя трансиверы для подключения коммутаторов Gigabit Ethernet или коммутаторов 10/100 Мбит/с, оснащенных слотом SFP, к сетям Gigabit Ethernet. Модули SFP предоставляет гибкое и простое решение для обеспечения высокоскоростного подключения к сети Gigabit Ethernet.

Отзывы о товаре Модуль SFP D-Link 310GT LC 1310nm




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Страна производитель
Китай
Описание
Модули D-Link SFP представляют из себя трансиверы для подключения коммутаторов Gigabit Ethernet или коммутаторов 10/100 Мбит/с, оснащенных слотом SFP, к сетям Gigabit Ethernet. Модули SFP предоставляет гибкое и простое решение для обеспечения высокоскоростного подключения к сети Gigabit Ethernet.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль SFP D-Link 310GT LC 1310nm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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