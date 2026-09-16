Top.Mail.Ru
SFP модуль LR-Link LRTP8525-X1ATL(25/10G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

SFP модуль LR-Link LRTP8525-X1ATL(25/10G)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
SFP модуль LR-Link LRTP8525-X1ATL(25/10G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729740
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х1
Вес, г.
20

Описание товара SFP модуль LR-Link LRTP8525-X1ATL(25/10G)

Медиаконвертер LR-Link в компактном форм-факторе SFP — решение для передачи данных на скорости до 25 Гбит/с. Модель работает с многомодовым оптоволоконным кабелем MM, использует длину волны 850 нм для приёма и передачи сигнала, а дальность передачи достигает 70 км. Исполнение Duplex и оптический разъём 1xLC обеспечивают удобное подключение в сетевой инфраструктуре. Серебристый корпус выглядит сдержанно и профессионально, а поддержка горячей замены упрощает обслуживание оборудования без длительного простоя. Функция DDM помогает контролировать параметры работы медиаконвертера.

Отзывы о товаре SFP модуль LR-Link LRTP8525-X1ATL(25/10G)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
70
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер LR-Link в компактном форм-факторе SFP — решение для передачи данных на скорости до 25 Гбит/с. Модель работает с многомодовым оптоволоконным кабелем MM, использует длину волны 850 нм для приёма и передачи сигнала, а дальность передачи достигает 70 км. Исполнение Duplex и оптический разъём 1xLC обеспечивают удобное подключение в сетевой инфраструктуре. Серебристый корпус выглядит сдержанно и профессионально, а поддержка горячей замены упрощает обслуживание оборудования без длительного простоя. Функция DDM помогает контролировать параметры работы медиаконвертера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP модуль LR-Link LRTP8525-X1ATL(25/10G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...