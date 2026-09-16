SFP модуль LR-Link LRTP8525-X1ATL(25/10G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729740
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х1
Вес, г.
20
Описание товара SFP модуль LR-Link LRTP8525-X1ATL(25/10G)
Медиаконвертер LR-Link в компактном форм-факторе SFP — решение для передачи данных на скорости до 25 Гбит/с. Модель работает с многомодовым оптоволоконным кабелем MM, использует длину волны 850 нм для приёма и передачи сигнала, а дальность передачи достигает 70 км. Исполнение Duplex и оптический разъём 1xLC обеспечивают удобное подключение в сетевой инфраструктуре. Серебристый корпус выглядит сдержанно и профессионально, а поддержка горячей замены упрощает обслуживание оборудования без длительного простоя. Функция DDM помогает контролировать параметры работы медиаконвертера.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
70
Развернуть
Страна производитель
Китай
Медиаконвертер LR-Link в компактном форм-факторе SFP — решение для передачи данных на скорости до 25 Гбит/с. Модель работает с многомодовым оптоволоконным кабелем MM, использует длину волны 850 нм для приёма и передачи сигнала, а дальность передачи достигает 70 км. Исполнение Duplex и оптический разъём 1xLC обеспечивают удобное подключение в сетевой инфраструктуре. Серебристый корпус выглядит сдержанно и профессионально, а поддержка горячей замены упрощает обслуживание оборудования без длительного простоя. Функция DDM помогает контролировать параметры работы медиаконвертера.
SFP модуль LR-Link LRTP8525-X1ATL(25/10G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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