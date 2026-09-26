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Медиаконвертер Osnovo OSN-11564 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер Osnovo OSN-11564

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Медиаконвертер Osnovo OSN-11564
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM, MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741246
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
серый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM, MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1?RJ?45, 1?SC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х6
Вес, г.
200

Описание товара Медиаконвертер Osnovo OSN-11564

Медиаконвертер Osnovo OSN?11564 предназначен для преобразования Ethernet?сигнала 10/100 Мбит/с в оптический канал по одномодовому волокну. Устройство использует технологию WDM, работает на длинах волн 1310/1550 нм и обеспечивает передачу данных на расстояние до 20 км. Оснащено портами RJ?45 и SC, поддерживает автоопределение MDI/MDI?X и стандарты IEEE 802.3. Корпус металлический, питание — DC 5V.

Отзывы о товаре Медиаконвертер Osnovo OSN-11564




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
серый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM, MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1?RJ?45, 1?SC
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер Osnovo OSN?11564 предназначен для преобразования Ethernet?сигнала 10/100 Мбит/с в оптический канал по одномодовому волокну. Устройство использует технологию WDM, работает на длинах волн 1310/1550 нм и обеспечивает передачу данных на расстояние до 20 км. Оснащено портами RJ?45 и SC, поддерживает автоопределение MDI/MDI?X и стандарты IEEE 802.3. Корпус металлический, питание — DC 5V.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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