Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб.
В наличии
Код товара: 736653
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 700 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50
Описание товара Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC
Медиаконвертер SNR в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км. Скорость 1,25 Гбит/с обеспечивает стабильный обмен данными, а два оптических разъёма LC и исполнение Simplex делают подключение удобным для соответствующей сетевой конфигурации. Модель работает с длинами волн TX 1550 нм и RX 1310 нм, поддерживает DDM для контроля параметров и горячую замену без лишних простоев. Серебристый корпус и минимальный вес всего 0,23 г подчёркивают компактность устройства — оно не занимает много места и легко интегрируется в сетевое оборудование.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-mini
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM311LS
-
В наличииЦена 1 740 руб. 2 030 руб.435 руб. в СплитМодуль MikroTik S-85DLC05D SFP
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM321B
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитSFP-трансивер D-Link 310GT/A1A
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитМедиаконвертер Osnovo OSN-11563
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM311LM
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитМодуль MikroTik S-31DLC20D SFP
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитМедиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-1000A
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Развернуть
Страна производитель
Китай
Медиаконвертер SNR в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км. Скорость 1,25 Гбит/с обеспечивает стабильный обмен данными, а два оптических разъёма LC и исполнение Simplex делают подключение удобным для соответствующей сетевой конфигурации. Модель работает с длинами волн TX 1550 нм и RX 1310 нм, поддерживает DDM для контроля параметров и горячую замену без лишних простоев. Серебристый корпус и минимальный вес всего 0,23 г подчёркивают компактность устройства — оно не занимает много места и легко интегрируется в сетевое оборудование.
Купить Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC - по цене 1700 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC