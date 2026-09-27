Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
В наличии
Код товара: 741266
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
белый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1?RJ?45, 1?SC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х8
Вес, г.
220
Описание товара Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini
Медиаконвертер SNR?CVT?100B?mini предназначен для преобразования Ethernet?сигнала 10/100 Мбит/с в оптический канал по одномодовому волокну. Устройство работает на длинах волн 1310/1550 нм, поддерживает технологию WDM и обеспечивает передачу данных на расстояние до 20 км. Компактный корпус с размерами 55?22?50 мм и весом 250 г делает модель удобной для размещения в ограниченном пространстве. Оснащён портами RJ?45 и SC, поддерживает автоопределение MDI/MDI?X и стандарты IEEE 802.3.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
белый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1?RJ?45, 1?SC
Страна производитель
Китай
Медиаконвертер SNR?CVT?100B?mini предназначен для преобразования Ethernet?сигнала 10/100 Мбит/с в оптический канал по одномодовому волокну. Устройство работает на длинах волн 1310/1550 нм, поддерживает технологию WDM и обеспечивает передачу данных на расстояние до 20 км. Компактный корпус с размерами 55?22?50 мм и весом 250 г делает модель удобной для размещения в ограниченном пространстве. Оснащён портами RJ?45 и SC, поддерживает автоопределение MDI/MDI?X и стандарты IEEE 802.3.
Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini – стоимость товара 1720 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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