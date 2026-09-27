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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
20
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini - фото 1
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini - фото 2
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini - фото 3
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini - фото 4
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741266
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini
1 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
белый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1?RJ?45, 1?SC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х8
Вес, г.
220

Описание товара Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini

Медиаконвертер SNR?CVT?100B?mini предназначен для преобразования Ethernet?сигнала 10/100 Мбит/с в оптический канал по одномодовому волокну. Устройство работает на длинах волн 1310/1550 нм, поддерживает технологию WDM и обеспечивает передачу данных на расстояние до 20 км. Компактный корпус с размерами 55?22?50 мм и весом 250 г делает модель удобной для размещения в ограниченном пространстве. Оснащён портами RJ?45 и SC, поддерживает автоопределение MDI/MDI?X и стандарты IEEE 802.3.

Отзывы о товаре Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
белый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1?RJ?45, 1?SC
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер SNR?CVT?100B?mini предназначен для преобразования Ethernet?сигнала 10/100 Мбит/с в оптический канал по одномодовому волокну. Устройство работает на длинах волн 1310/1550 нм, поддерживает технологию WDM и обеспечивает передачу данных на расстояние до 20 км. Компактный корпус с размерами 55?22?50 мм и весом 250 г делает модель удобной для размещения в ограниченном пространстве. Оснащён портами RJ?45 и SC, поддерживает автоопределение MDI/MDI?X и стандарты IEEE 802.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini – стоимость товара 1720 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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