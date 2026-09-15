Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL)
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Характеристики
Описание товара Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL)
Трансиверы LR-Link представляют собой высококачественные устройства, обеспечивающие надежную передачу данных на короткие расстояния. Эти трансиверы оснащены разъемами типа LC, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение. С максимальной скоростью передачи данных 25 Мбит/с они идеально подходят для использования в сетях, где требуется быстрое и эффективное взаимодействие между устройствами. Трансиверы работают в диапазоне длин волн RX и TX на уровне 850 нм, что гарантирует стабильность и надежность передачи сигнала. Они способны передавать данные на расстояние до 0,07 км, что делает их идеальным решением для использования в пределах офисных или производственных помещений. Бренд LR-Link известен своим качественным и современным оборудованием, и эти трансиверы не являются исключением. Надежность, производительность и простота установки – вот главные преимущества трансиверов LR-Link, которые делают их популярным выбором среди пользователей, ценящих качество и эффективность сетевых решений.
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