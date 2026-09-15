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Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL)

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Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL) - фото 1
Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Дальность передачи данных, км
0.07
  • Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL) - фото 1
  • Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 572810
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL)
1 460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.07
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х3х1
Вес, г.
80

Описание товара Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL)

Трансиверы LR-Link представляют собой высококачественные устройства, обеспечивающие надежную передачу данных на короткие расстояния. Эти трансиверы оснащены разъемами типа LC, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение. С максимальной скоростью передачи данных 25 Мбит/с они идеально подходят для использования в сетях, где требуется быстрое и эффективное взаимодействие между устройствами. Трансиверы работают в диапазоне длин волн RX и TX на уровне 850 нм, что гарантирует стабильность и надежность передачи сигнала. Они способны передавать данные на расстояние до 0,07 км, что делает их идеальным решением для использования в пределах офисных или производственных помещений. Бренд LR-Link известен своим качественным и современным оборудованием, и эти трансиверы не являются исключением. Надежность, производительность и простота установки – вот главные преимущества трансиверов LR-Link, которые делают их популярным выбором среди пользователей, ценящих качество и эффективность сетевых решений.

Отзывы о товаре Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL)




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.07
Страна производитель
Китай
Описание
Трансиверы LR-Link представляют собой высококачественные устройства, обеспечивающие надежную передачу данных на короткие расстояния. Эти трансиверы оснащены разъемами типа LC, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение. С максимальной скоростью передачи данных 25 Мбит/с они идеально подходят для использования в сетях, где требуется быстрое и эффективное взаимодействие между устройствами. Трансиверы работают в диапазоне длин волн RX и TX на уровне 850 нм, что гарантирует стабильность и надежность передачи сигнала. Они способны передавать данные на расстояние до 0,07 км, что делает их идеальным решением для использования в пределах офисных или производственных помещений. Бренд LR-Link известен своим качественным и современным оборудованием, и эти трансиверы не являются исключением. Надежность, производительность и простота установки – вот главные преимущества трансиверов LR-Link, которые делают их популярным выбором среди пользователей, ценящих качество и эффективность сетевых решений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Трансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL) - по цене 1460 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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