SFP-трансивер TP-Link SM321B-2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723673
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-BX
Питание
3,3 В
Страна производитель
Китай
Вес, г.
60
Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM321B-2
Главная мысль: SM321B-2 даёт полноценный гигабитный канал “туда-обратно” по одной оптической жиле, экономя оптику, время внедрения и бюджет. В классической схеме SFP требуется два волокна – отдельные на приём и передачу. BiDi-модуль SM321B-2 использует WDM-разделение длин волн, поэтому работает по единственной жиле: передаёт на 1550 нм и принимает на 1310 нм. Чтобы линк поднялся, на противоположной стороне ставится «зеркальный» модуль TP-Link SM321A-2 (TX 1310 / RX 1550). В результате вы получаете стабильный 1 Гбит/с Full-Duplex без прокладки второй жилы и удвоения сварок.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Развернуть
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-BX
Питание
3,3 В
Страна производитель
Китай
Главная мысль: SM321B-2 даёт полноценный гигабитный канал “туда-обратно” по одной оптической жиле, экономя оптику, время внедрения и бюджет. В классической схеме SFP требуется два волокна – отдельные на приём и передачу. BiDi-модуль SM321B-2 использует WDM-разделение длин волн, поэтому работает по единственной жиле: передаёт на 1550 нм и принимает на 1310 нм. Чтобы линк поднялся, на противоположной стороне ставится «зеркальный» модуль TP-Link SM321A-2 (TX 1310 / RX 1550). В результате вы получаете стабильный 1 Гбит/с Full-Duplex без прокладки второй жилы и удвоения сварок.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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