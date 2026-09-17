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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP

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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP - фото 4
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP - фото 1
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP - фото 2
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP - фото 3
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP - фото 4
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741252
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP
1 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Функции
горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Интерфейсы
2 слота SFP
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х6
Вес, г.
350

Описание товара Медиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP

Сертификат соответствия

В комплект входит:

Медиаконвертеры серии SNR-2SFP являются оптимальным решением для преобразования любой среды в любую, при помощи SFP модулей.

Основные особенности:

  • полностью прозрачен для высокоуровневых протоколов.
  • поддерживает Auto-negotiation (IEEE 802.3u — compliant).
  • полностью прозрачен для IEEE 802.1Q VLAN packets.
  • обладает светодиодной индикацией режимов работы.
  • использует внешний адаптер питания постоянного напряжения.

Технические характеристики:

Отзывы о товаре Медиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SNR
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Функции
горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Интерфейсы
2 слота SFP
Страна производитель
Китай
Описание

Сертификат соответствия

В комплект входит:

Медиаконвертеры серии SNR-2SFP являются оптимальным решением для преобразования любой среды в любую, при помощи SFP модулей.

Основные особенности:

  • полностью прозрачен для высокоуровневых протоколов.
  • поддерживает Auto-negotiation (IEEE 802.3u — compliant).
  • полностью прозрачен для IEEE 802.1Q VLAN packets.
  • обладает светодиодной индикацией режимов работы.
  • использует внешний адаптер питания постоянного напряжения.

Технические характеристики:

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Медиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP - по цене 1630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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