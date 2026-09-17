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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-mini купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-mini

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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-mini
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741265
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-mini
1 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Цвет
белый
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
RJ-45, SC
Размеры в упаковке, см
11х8х8
Вес, г.
240

Описание товара Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-mini

Медиаконвертер SNR-CVT-100A-mini иSNR-CVT-100B-mini осуществляют преобразование интерфейсов «витая пара - одномодовый оптический кабель по одному волокну» для сетей Ethernet 10/100BASE-TX и 100BASE-FX. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Медиаконвертеры имеют 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор). На порту для витой пары реализована поддержка автоматического определения скорости, режимов работы (полнодуплексный или полудуплексный), полярности MDI/ MDI-X, что упрощает установку медиаконвертера в существующей сети.

Отзывы о товаре Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-mini




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SNR
Цвет
белый
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
RJ-45, SC
Описание

Медиаконвертер SNR-CVT-100A-mini иSNR-CVT-100B-mini осуществляют преобразование интерфейсов «витая пара - одномодовый оптический кабель по одному волокну» для сетей Ethernet 10/100BASE-TX и 100BASE-FX. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Медиаконвертеры имеют 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор). На порту для витой пары реализована поддержка автоматического определения скорости, режимов работы (полнодуплексный или полудуплексный), полярности MDI/ MDI-X, что упрощает установку медиаконвертера в существующей сети.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-mini - по цене 1710 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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