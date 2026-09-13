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SFP-трансивер TP-Link SM321A-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP-трансивер TP-Link SM321A-2

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SFP-трансивер TP-Link SM321A-2 - фото 1
SFP-трансивер TP-Link SM321A-2 - фото 2
SFP-трансивер TP-Link SM321A-2 - фото 3
SFP-трансивер TP-Link SM321A-2 - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
  • SFP-трансивер TP-Link SM321A-2 - фото 1
  • SFP-трансивер TP-Link SM321A-2 - фото 2
  • SFP-трансивер TP-Link SM321A-2 - фото 3
  • SFP-трансивер TP-Link SM321A-2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723671
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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SFP-трансивер TP-Link SM321A-2
1 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-BX
Питание
3,3 В
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM321A-2

SFP-модуль TP-LINK TL-SM321A-2 представляет собой WDM-трансивер, основу которого составил интегрированный оптический интерфейс LC. Радиус действия представленной модели распространяется на расстояние до 2 км. Характерной чертой устройства является функция мониторинга DDM, которая в режиме реального времени отслеживает работоспособность трансивера. SFP-модуль TP-LINK TL-SM321A-2 с интерфейсом 1000Base-BX впечатлит высочайшей скоростью передачи данных, достигающей значения в 1 Гбит/с. При создании устройства использовался износоустойчивый металл, который не боится внешних агрессивных воздействий. Представленная модель просто незаменима при необходимости обеспечить стабильное высокоскоростное соединение через коммутатор или роутер.

Отзывы о товаре SFP-трансивер TP-Link SM321A-2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-BX
Развернуть
Питание
3,3 В
Страна производитель
Китай
Описание
SFP-модуль TP-LINK TL-SM321A-2 представляет собой WDM-трансивер, основу которого составил интегрированный оптический интерфейс LC. Радиус действия представленной модели распространяется на расстояние до 2 км. Характерной чертой устройства является функция мониторинга DDM, которая в режиме реального времени отслеживает работоспособность трансивера. SFP-модуль TP-LINK TL-SM321A-2 с интерфейсом 1000Base-BX впечатлит высочайшей скоростью передачи данных, достигающей значения в 1 Гбит/с. При создании устройства использовался износоустойчивый металл, который не боится внешних агрессивных воздействий. Представленная модель просто незаменима при необходимости обеспечить стабильное высокоскоростное соединение через коммутатор или роутер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP-трансивер TP-Link SM321A-2 - стоимость товара 1540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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