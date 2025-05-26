Wi-Fi адаптер Tenda U12
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
В наличии
Код товара: 293131
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 300 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Технология модуляцииDBPSK, DQPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Защита информации
WPA-PSK/WPA2-PSK,WPA/WPA2,WEP,WPS
Макс. скорость беспроводного соединения
1267
Мощность передатчика
<20dBm
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
150
Описание товара Wi-Fi адаптер Tenda U12
Tenda U12 полностью использует пропускную способность гигабитного маршрутизатора для достижения 100 Мбит/с скорости загрузки в беспроводном режиме! Это означает, что для скачивания 2 ГБ фильма потребуется всего около 3 минут.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Технология модуляцииDBPSK, DQPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Защита информации
WPA-PSK/WPA2-PSK,WPA/WPA2,WEP,WPS
Макс. скорость беспроводного соединения
1267
Мощность передатчика
<20dBm
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Страна производитель
Китай
Tenda U12 полностью использует пропускную способность гигабитного маршрутизатора для достижения 100 Мбит/с скорости загрузки в беспроводном режиме! Это означает, что для скачивания 2 ГБ фильма потребуется всего около 3 минут.
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохо. Но дальность маленькая.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает. Подключился к ПК быстро, без запроса драйверов.
Достоинства:
Комментарий:
скорость интернета стала гораздо быстрее. До этого стоял TP-link на 300 мб/с.
Достоинства:
Комментарий:
Работает без проблем на виндовс 7, 10 и 11.
Достоинства:
Комментарий:
5 герц и 2 герца все работает, посмотрим на сколько хватить.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Слабо ловит сеть. Роутер в соседней комнате.
Wi-Fi адаптер Tenda U12 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Tenda U12
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохо. Но дальность маленькая.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает. Подключился к ПК быстро, без запроса драйверов.
Достоинства:
Комментарий:
скорость интернета стала гораздо быстрее. До этого стоял TP-link на 300 мб/с.
Достоинства:
Комментарий:
Работает без проблем на виндовс 7, 10 и 11.
Достоинства:
Комментарий:
5 герц и 2 герца все работает, посмотрим на сколько хватить.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Слабо ловит сеть. Роутер в соседней комнате.