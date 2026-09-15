Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E
Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2E предназначен для беспроводного подключения вашего ПК к сети Интернет. Модель совместима с ОС Windows 10, обладает компактными размерами и низкопрофильной планкой с интерфейсом PCI-E, что обеспечивает совместимость и простую установку в компьютерные корпуса любого формата. Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2E использует в своей основе производительный чипсет, благодаря которому может одновременно работать на частоте 2.4 и 5 ГГц. В сочетании с поддержкой стандарта 802.11ac и многопотокового режима максимальная скорость передачи данных может достигать 600 Мбит/с. Кроме того, модель поддерживает различные защитные протоколы, за счет чего ваша работа в Сети будет безопасной. Для стабильного приема сигнала в конструкции адаптера предусмотрена съемная внешняя антенна.
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