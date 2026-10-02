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Wi-Fi адаптер Asus USB-AC53 NANO (90IG03P0-BM0R10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер Asus USB-AC53 NANO (90IG03P0-BM0R10)

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Wi-Fi адаптер Asus USB-AC53 NANO (90IG03P0-BM0R10)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
2 110 руб.  2 230 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 361174
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi адаптер Asus USB-AC53 NANO (90IG03P0-BM0R10)
2 110 руб. -5%
2 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
одновременная работа в двух диапазонах
Защита информации
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
867 мБит/с
Мощность передатчика
17 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11a/b/g/n/ac
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х3
Вес, г.
230

Описание товара Wi-Fi адаптер Asus USB-AC53 NANO (90IG03P0-BM0R10)

Оснащенный двумя внутренними антеннами Wi-Fi адаптер ASUS USB-AC53 Nano выпускается одним из мировых лидеров в области производства высокотехнологичной компьютерной техники. Преимуществом модели является поддержка как 2.4-гигагерцового, так и 5-гигагерцового диапазона. Диапазон 5 ГГц особенно полезен в больших многоквартирных домах, ведь диапазон 2.4 ГГц в таких условиях обычно сильно загружен. Адаптер поддерживает скорость беспроводного соединения, которая может достигать значительных 1300 Мбит/с. Модель поддерживает технологии шифрования WEP, WPA2 и WPA2-PSK. Есть поддержка технологии многопотоковой передачи данных MU-MIMO. Wi-Fi адаптер ASUS USB-AC53 Nano будет полезен пользователям компьютеров любого типа: для установки устройства требуется лишь наличие USB-порта. Компактность устройства делает его использование удобным в любых условиях. Габаритные размеры корпуса адаптера составляют 20x14x7 мм. Разработчиком устройства предусмотрена поддержка операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Адаптер упакован в коробку, имеющую традиционный для продукции ASUS внешний вид.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Asus USB-AC53 NANO (90IG03P0-BM0R10)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
одновременная работа в двух диапазонах
Защита информации
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
867 мБит/с
Мощность передатчика
17 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11a/b/g/n/ac
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Оснащенный двумя внутренними антеннами Wi-Fi адаптер ASUS USB-AC53 Nano выпускается одним из мировых лидеров в области производства высокотехнологичной компьютерной техники. Преимуществом модели является поддержка как 2.4-гигагерцового, так и 5-гигагерцового диапазона. Диапазон 5 ГГц особенно полезен в больших многоквартирных домах, ведь диапазон 2.4 ГГц в таких условиях обычно сильно загружен. Адаптер поддерживает скорость беспроводного соединения, которая может достигать значительных 1300 Мбит/с. Модель поддерживает технологии шифрования WEP, WPA2 и WPA2-PSK. Есть поддержка технологии многопотоковой передачи данных MU-MIMO. Wi-Fi адаптер ASUS USB-AC53 Nano будет полезен пользователям компьютеров любого типа: для установки устройства требуется лишь наличие USB-порта. Компактность устройства делает его использование удобным в любых условиях. Габаритные размеры корпуса адаптера составляют 20x14x7 мм. Разработчиком устройства предусмотрена поддержка операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Адаптер упакован в коробку, имеющую традиционный для продукции ASUS внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi адаптер Asus USB-AC53 NANO (90IG03P0-BM0R10) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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