Wi-Fi адаптер Asus USB-AC53 NANO (90IG03P0-BM0R10)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер Asus USB-AC53 NANO (90IG03P0-BM0R10)
Оснащенный двумя внутренними антеннами Wi-Fi адаптер ASUS USB-AC53 Nano выпускается одним из мировых лидеров в области производства высокотехнологичной компьютерной техники. Преимуществом модели является поддержка как 2.4-гигагерцового, так и 5-гигагерцового диапазона. Диапазон 5 ГГц особенно полезен в больших многоквартирных домах, ведь диапазон 2.4 ГГц в таких условиях обычно сильно загружен. Адаптер поддерживает скорость беспроводного соединения, которая может достигать значительных 1300 Мбит/с. Модель поддерживает технологии шифрования WEP, WPA2 и WPA2-PSK. Есть поддержка технологии многопотоковой передачи данных MU-MIMO. Wi-Fi адаптер ASUS USB-AC53 Nano будет полезен пользователям компьютеров любого типа: для установки устройства требуется лишь наличие USB-порта. Компактность устройства делает его использование удобным в любых условиях. Габаритные размеры корпуса адаптера составляют 20x14x7 мм. Разработчиком устройства предусмотрена поддержка операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Адаптер упакован в коробку, имеющую традиционный для продукции ASUS внешний вид.
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