Адаптер PoE Ubiquiti POE-24-24W-G
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Характеристики
Описание товара Адаптер PoE Ubiquiti POE-24-24W-G
Блок питания PoE Ubiquiti POE-24-24W-G – отличный вариант для обеспечения питания оборудования, которое поддерживает технологию PoE. Примерами такой техники могут являться точки доступа и другие сетевые устройства. Блок питания представляет из себя устройство с корпусом прямоугольной формы, подключаемое к электрической сети с помощью обычного сетевого кабеля. Диапазон напряжения на входе – 100 – 240 В. Напряжение на выходе составляет 24 В (постоянный ток). Блок питания PoE Ubiquiti POE-24-24W-G имеет 1 порт Ethernet. Поддерживается скорость передачи данных, составляющая 1000 Мбит/с. Контролировать работу устройства помогут индикатор Ethernet и индикатор Power. Корпус блока питания имеет практичный черный цвет. Устройство компактно: его габаритные размеры составляют 55x33x85 мм. Масса блока питания равна 250 г.
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