WiFi адаптер WiFi TP-Link Archer T4E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257362
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Технология модуляции DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Защита информации
Support 64/128 bit WEP, WPA/WAP2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
867
Мощность передатчика
<20dBm, <100dBm
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, г.
340
Описание товара WiFi адаптер WiFi TP-Link Archer T4E
Archer T4E поддерживает следующее поколение стандарта Wi-Fi 802.11ac, обеспечивающее в 3 раза более быстрое соединение по сравнению со стандартом N. Используйте диапазон 2,4 ГГц для отправки e-mail и чтения веб-страниц, сохраняя диапазон 5 ГГц для таких требовательных задач, как просмотр HD-видео, онлайн-игры и т.д.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 160 руб.540 руб. в СплитWif-Fi адаптер ASUS USB-AC58
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитАдаптер PoE Ubiquiti POE-24-24W-G
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитWi-Fi адаптер Asus USB-AC53 NANO (90IG03P0-BM0R10)
-
В наличииЦена 2 410 руб.603 руб. в СплитWi-Fi адаптер D-Link DGE-562T/A2A
-
В наличииЦена 2 430 руб.608 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитWi-Fi+Powerline адаптер TP-Link TL-WPA4220 Ethernet
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитWif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Plus
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитСетевой адаптер D-Link DWA-192/RU/B1A
-
В наличииЦена 4 590 руб. 8 430 руб.1148 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH
-
В наличииЦена 5 780 руб.1445 руб. в СплитWi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Технология модуляции DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Защита информации
Support 64/128 bit WEP, WPA/WAP2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
867
Мощность передатчика
<20dBm, <100dBm
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Archer T4E поддерживает следующее поколение стандарта Wi-Fi 802.11ac, обеспечивающее в 3 раза более быстрое соединение по сравнению со стандартом N. Используйте диапазон 2,4 ГГц для отправки e-mail и чтения веб-страниц, сохраняя диапазон 5 ГГц для таких требовательных задач, как просмотр HD-видео, онлайн-игры и т.д.
WiFi адаптер WiFi TP-Link Archer T4E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре WiFi адаптер WiFi TP-Link Archer T4E