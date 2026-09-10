Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 422351
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Макс. скорость беспроводного соединения
867 мБит/с
Стандарт беспроводной связи
Wi-Fi 802.11 b, a, g, n, ac
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
230
Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus
Ультраскоростной Wi-Fi — скорость до 1300 Мбит/с (400 Мбит/с на 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц) с использованием стандарта 802.11ac. Двухдиапазонный Wi-Fi — диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц обеспечат гибкое подключение. Две антенны высокого усиления — расширенный диапазон, улучшенное качество сигнала и повышенная скорость передачи. MU-MIMO — увеличивает эффективность Wi-Fi подключения. Порт USB 3.0 — скорость передачи до 10 раз выше, чем у USB 2.0. Регулируемые антенны — гибкое размещение для лучшего приёма сигнала.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитСетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE330
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитWiFi адаптер WiFi TP-Link Archer T4E
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитWif-Fi адаптер ASUS USB-AC58
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитАдаптер PoE Ubiquiti POE-24-24W-G
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитWi-Fi адаптер Asus USB-AC53 NANO (90IG03P0-BM0R10)
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитWi-Fi+Powerline адаптер TP-Link TL-WPA4220 Ethernet
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитКомплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT
-
В наличииЦена 2 750 руб.688 руб. в СплитWif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитWif-Fi адаптер ASUS USB-AX55 NANO
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитWi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитСетевой адаптер D-Link DWA-192/RU/B1A
Бренд
Тип товара
Адаптер
Макс. скорость беспроводного соединения
867 мБит/с
Стандарт беспроводной связи
Wi-Fi 802.11 b, a, g, n, ac
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Ультраскоростной Wi-Fi — скорость до 1300 Мбит/с (400 Мбит/с на 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц) с использованием стандарта 802.11ac. Двухдиапазонный Wi-Fi — диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц обеспечат гибкое подключение. Две антенны высокого усиления — расширенный диапазон, улучшенное качество сигнала и повышенная скорость передачи. MU-MIMO — увеличивает эффективность Wi-Fi подключения. Порт USB 3.0 — скорость передачи до 10 раз выше, чем у USB 2.0. Регулируемые антенны — гибкое размещение для лучшего приёма сигнала.
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus