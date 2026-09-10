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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus

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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus - фото 1
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus - фото 2
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus - фото 3
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422351
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Адаптер
Макс. скорость беспроводного соединения
867 мБит/с
Стандарт беспроводной связи
Wi-Fi 802.11 b, a, g, n, ac
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
230

Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus

Ультраскоростной Wi-Fi — скорость до 1300 Мбит/с (400 Мбит/с на 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц) с использованием стандарта 802.11ac. Двухдиапазонный Wi-Fi — диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц обеспечат гибкое подключение. Две антенны высокого усиления — расширенный диапазон, улучшенное качество сигнала и повышенная скорость передачи. MU-MIMO — увеличивает эффективность Wi-Fi подключения. Порт USB 3.0 — скорость передачи до 10 раз выше, чем у USB 2.0. Регулируемые антенны — гибкое размещение для лучшего приёма сигнала.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Адаптер
Макс. скорость беспроводного соединения
867 мБит/с
Стандарт беспроводной связи
Wi-Fi 802.11 b, a, g, n, ac
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Описание
Ультраскоростной Wi-Fi — скорость до 1300 Мбит/с (400 Мбит/с на 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц) с использованием стандарта 802.11ac. Двухдиапазонный Wi-Fi — диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц обеспечат гибкое подключение. Две антенны высокого усиления — расширенный диапазон, улучшенное качество сигнала и повышенная скорость передачи. MU-MIMO — увеличивает эффективность Wi-Fi подключения. Порт USB 3.0 — скорость передачи до 10 раз выше, чем у USB 2.0. Регулируемые антенны — гибкое размещение для лучшего приёма сигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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