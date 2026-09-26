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Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE330 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE330

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Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE330 - фото 1
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE330 - фото 2
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE330 - фото 3
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE330 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE330 - фото 1
  • Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE330 - фото 2
  • Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE330 - фото 3
  • Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE330 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257363
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х3
Вес, г.
100

Описание товара Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE330

Сетевая карта TP-LINK UE330 может использоваться совместно с любыми стационарными и мобильными компьютерами, оборудованными USB-портами. Это компактное устройство поможет с минимумом усилий организовать гигабитный порт Ethernet. Сетевая карта будет особенно полезна в случае, если ваш компьютер не оборудован сетевым адаптером. Сетевая карта TP-LINK UE330 является универсальным устройством: помимо основного предназначения, модель, на корпусе которой расположены 3 порта USB, обеспечит вас 2 дополнительными USB-портами. Поддерживается стандарт USB 3.0. Устройство обладает обратной совместимостью: сетевая карта может подключаться к USB-портам предыдущих версий. Устройство компактно: габаритные размеры его корпуса составляют 31x96x23 мм. В комплектацию модели входит руководство по эксплуатации. Корпус сетевой карты изготовлен из стильного белого глянцевого пластика.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE330




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая карта TP-LINK UE330 может использоваться совместно с любыми стационарными и мобильными компьютерами, оборудованными USB-портами. Это компактное устройство поможет с минимумом усилий организовать гигабитный порт Ethernet. Сетевая карта будет особенно полезна в случае, если ваш компьютер не оборудован сетевым адаптером. Сетевая карта TP-LINK UE330 является универсальным устройством: помимо основного предназначения, модель, на корпусе которой расположены 3 порта USB, обеспечит вас 2 дополнительными USB-портами. Поддерживается стандарт USB 3.0. Устройство обладает обратной совместимостью: сетевая карта может подключаться к USB-портам предыдущих версий. Устройство компактно: габаритные размеры его корпуса составляют 31x96x23 мм. В комплектацию модели входит руководство по эксплуатации. Корпус сетевой карты изготовлен из стильного белого глянцевого пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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