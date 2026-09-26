Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE330
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Характеристики
Описание товара Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE330
Сетевая карта TP-LINK UE330 может использоваться совместно с любыми стационарными и мобильными компьютерами, оборудованными USB-портами. Это компактное устройство поможет с минимумом усилий организовать гигабитный порт Ethernet. Сетевая карта будет особенно полезна в случае, если ваш компьютер не оборудован сетевым адаптером. Сетевая карта TP-LINK UE330 является универсальным устройством: помимо основного предназначения, модель, на корпусе которой расположены 3 порта USB, обеспечит вас 2 дополнительными USB-портами. Поддерживается стандарт USB 3.0. Устройство обладает обратной совместимостью: сетевая карта может подключаться к USB-портам предыдущих версий. Устройство компактно: габаритные размеры его корпуса составляют 31x96x23 мм. В комплектацию модели входит руководство по эксплуатации. Корпус сетевой карты изготовлен из стильного белого глянцевого пластика.
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