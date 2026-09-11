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Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT

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Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT - фото 1
Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT - фото 2
Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT - фото 3
Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT - фото 4
Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
  • Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT - фото 1
  • Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT - фото 2
  • Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT - фото 3
  • Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT - фото 4
  • Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 527838
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT
4 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
400

Описание товара Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT

Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017KITСтандарт HomePlug AV2 — передача данных со скоростью до 1000 Мбит/сГигабитный порт — проводная сеть для компьютеров, Smart TV и игровых консолейPlug and Play — быстрая настройка сети для моментального подключения к сетиРежим энергосбережения — сокращает энергопотребление до 85%

Отзывы о товаре Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017KITСтандарт HomePlug AV2 — передача данных со скоростью до 1000 Мбит/сГигабитный порт — проводная сеть для компьютеров, Smart TV и игровых консолейPlug and Play — быстрая настройка сети для моментального подключения к сетиРежим энергосбережения — сокращает энергопотребление до 85%
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Powerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT - по цене 4080 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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