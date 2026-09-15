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Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT

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Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT - фото 4
Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
WI-Fi фдаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
  • Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT - фото 1
  • Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT - фото 2
  • Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT - фото 3
  • Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT - фото 4
  • Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 540974
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT
4 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
WI-Fi фдаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х10
Вес, г.
490

Описание товара Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT

Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500 KITMP500 Kit использует для передачи сетевых данных имеющуюся электросеть, сохраняя качество независимо от толщины стен. Стабильное подключение на расстоянии до 300 метров отлично подойдёт для 4К?стримов, онлайн?игр и других требовательных задач. Благодаря поддержке стандарта HomePlug AV2 максимальная скорость подключения составляет 1000 Мбит/с — из любой розетки в доме. Расширьте сеть сразу при подключении без прокладки кабелей и настроек — просто подключите адаптер MP500 к роутеру, затем подключите второе устройство в розетку той комнаты, где нужен интернет (при условии, что это та же самая электросеть). Если двух устройств недостаточно, просто докупите адаптеры Powerline, чтобы расширить сеть ещё больше.

Отзывы о товаре Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
WI-Fi фдаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
проводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500 KITMP500 Kit использует для передачи сетевых данных имеющуюся электросеть, сохраняя качество независимо от толщины стен. Стабильное подключение на расстоянии до 300 метров отлично подойдёт для 4К?стримов, онлайн?игр и других требовательных задач. Благодаря поддержке стандарта HomePlug AV2 максимальная скорость подключения составляет 1000 Мбит/с — из любой розетки в доме. Расширьте сеть сразу при подключении без прокладки кабелей и настроек — просто подключите адаптер MP500 к роутеру, затем подключите второе устройство в розетку той комнаты, где нужен интернет (при условии, что это та же самая электросеть). Если двух устройств недостаточно, просто докупите адаптеры Powerline, чтобы расширить сеть ещё больше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT - по цене 4420 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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