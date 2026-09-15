Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT
Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500 KITMP500 Kit использует для передачи сетевых данных имеющуюся электросеть, сохраняя качество независимо от толщины стен. Стабильное подключение на расстоянии до 300 метров отлично подойдёт для 4К?стримов, онлайн?игр и других требовательных задач. Благодаря поддержке стандарта HomePlug AV2 максимальная скорость подключения составляет 1000 Мбит/с — из любой розетки в доме. Расширьте сеть сразу при подключении без прокладки кабелей и настроек — просто подключите адаптер MP500 к роутеру, затем подключите второе устройство в розетку той комнаты, где нужен интернет (при условии, что это та же самая электросеть). Если двух устройств недостаточно, просто докупите адаптеры Powerline, чтобы расширить сеть ещё больше.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитСетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH
-
В наличииЦена 5 770 руб.1443 руб. в СплитWi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитСетевая карта TP-Link TX401
-
В наличииЦена 6 180 руб.1545 руб. в СплитPowerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT
-
В наличииЦена 6 730 руб. 8 080 руб.1683 руб. в СплитКомплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT
-
В наличииЦена 13 990 руб.3498 руб. в СплитСетевая карта Intel E1G44HT (E1G44HTBLK 904223)
-
В наличииЦена 30 210 руб.7553 руб. в СплитСетевой адаптер Mellanox 25GB DUAL PORT (MELMCX512A-ACAT)
-
В наличииЦена 33 700 руб.8425 руб. в СплитСетевой адаптер Synology E10M20-T1
-
В наличииЦена 45 310 руб.11328 руб. в СплитСетевой адаптер Intel 100GB DUAL PORT (E810CQDA2OCPV3)
-
В наличииЦена 99 680 руб.24920 руб. в СплитСетевая карта Huawei 02311WTU
Отзывы о товаре Powerline адаптер Mercusys MP500 KIT