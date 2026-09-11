Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT
Адаптер PowerLine TP-Link TL-PA7017P kit представляет собой комплект устройств для расширения уже существующей или создаваемой проводной локальной сети. Данное оборудование устанавливается рядом с источником передачи данных и соединяется с ним посредством сетевого провода. Первый модуль располагается в розетке локальной электрической сети и кодирует полученный сигнал для передачи по кабелю высокого напряжения. Другой модуль устанавливается в другой розетке (например, в дальнем помещении) и уже декодирует полученный сигнал, который в дальнейшем может быть передан потребителю при помощи сети Wi-Fi или соединения Ethernet. Адаптер PowerLine TP-Link TL-PA7017P kit поддерживает технологию HomePlug AV 2 и отличается высокой производительностью, благодаря чему может передавать данные со скоростью до 1000 Мбит/с на расстояние до 300 метров. За счет этой особенности данная модель может стать отличным выбором для корпоративного использования в условиях малых предприятий и крупных офисов. Каждый адаптер выполнен в компактном корпусе из высококачественного пластика, за счет чего отличается устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, модель обладает лаконичным дизайном и легко дополнит собой практически любой интерьер. Поставка оборудования производится в фирменной упаковке. Комплектация, кроме самих адаптеров и кабелей, также включает в себя диск с ПО.
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