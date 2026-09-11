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Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT

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Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT - фото 1
Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT - фото 2
Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT - фото 3
Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT - фото 4
Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT - фото 5
Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT - фото 6
Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
  • Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT - фото 1
  • Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT - фото 2
  • Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT - фото 3
  • Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT - фото 4
  • Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT - фото 5
  • Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT - фото 6
  • Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
4 690 руб.  8 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527839
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х10
Вес, г.
580

Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT

Адаптер PowerLine TP-Link TL-PA7017P kit представляет собой комплект устройств для расширения уже существующей или создаваемой проводной локальной сети. Данное оборудование устанавливается рядом с источником передачи данных и соединяется с ним посредством сетевого провода. Первый модуль располагается в розетке локальной электрической сети и кодирует полученный сигнал для передачи по кабелю высокого напряжения. Другой модуль устанавливается в другой розетке (например, в дальнем помещении) и уже декодирует полученный сигнал, который в дальнейшем может быть передан потребителю при помощи сети Wi-Fi или соединения Ethernet. Адаптер PowerLine TP-Link TL-PA7017P kit поддерживает технологию HomePlug AV 2 и отличается высокой производительностью, благодаря чему может передавать данные со скоростью до 1000 Мбит/с на расстояние до 300 метров. За счет этой особенности данная модель может стать отличным выбором для корпоративного использования в условиях малых предприятий и крупных офисов. Каждый адаптер выполнен в компактном корпусе из высококачественного пластика, за счет чего отличается устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, модель обладает лаконичным дизайном и легко дополнит собой практически любой интерьер. Поставка оборудования производится в фирменной упаковке. Комплектация, кроме самих адаптеров и кабелей, также включает в себя диск с ПО.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-Link TL-PA7017P KIT




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер PowerLine TP-Link TL-PA7017P kit представляет собой комплект устройств для расширения уже существующей или создаваемой проводной локальной сети. Данное оборудование устанавливается рядом с источником передачи данных и соединяется с ним посредством сетевого провода. Первый модуль располагается в розетке локальной электрической сети и кодирует полученный сигнал для передачи по кабелю высокого напряжения. Другой модуль устанавливается в другой розетке (например, в дальнем помещении) и уже декодирует полученный сигнал, который в дальнейшем может быть передан потребителю при помощи сети Wi-Fi или соединения Ethernet. Адаптер PowerLine TP-Link TL-PA7017P kit поддерживает технологию HomePlug AV 2 и отличается высокой производительностью, благодаря чему может передавать данные со скоростью до 1000 Мбит/с на расстояние до 300 метров. За счет этой особенности данная модель может стать отличным выбором для корпоративного использования в условиях малых предприятий и крупных офисов. Каждый адаптер выполнен в компактном корпусе из высококачественного пластика, за счет чего отличается устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, модель обладает лаконичным дизайном и легко дополнит собой практически любой интерьер. Поставка оборудования производится в фирменной упаковке. Комплектация, кроме самих адаптеров и кабелей, также включает в себя диск с ПО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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