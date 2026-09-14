Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб.
В наличии
Код товара: 737805
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Тип внешней антенны
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х10
Вес, г.
800
Описание товара Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT
Стартовый комплект MP500P KIT AV1000 Gigabit Passthrough Powerline 1000 Мбит/с высокоскоростная передача — быстрые и стабильные передачи с продвинутым HomePlug AV2 Сверхбыстрое проводное соединение — гигабитный порт обеспечивает высокоскоростной интернет для ПК, IPTV и игровых консолей Дальность 300 метров — до 300 метров по существующей электрическойцепи Plug and Play — проводка и настройка не требуются — просто подключите Простое расширение — расширите покрытие, просто добавив больше адаптеров Powerline Дополнительная розетка — удобна для дополнительных устройств
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
1
Тип внешней антенны
нет
Страна производитель
Китай
Стартовый комплект MP500P KIT AV1000 Gigabit Passthrough Powerline 1000 Мбит/с высокоскоростная передача — быстрые и стабильные передачи с продвинутым HomePlug AV2 Сверхбыстрое проводное соединение — гигабитный порт обеспечивает высокоскоростной интернет для ПК, IPTV и игровых консолей Дальность 300 метров — до 300 метров по существующей электрическойцепи Plug and Play — проводка и настройка не требуются — просто подключите Простое расширение — расширите покрытие, просто добавив больше адаптеров Powerline Дополнительная розетка — удобна для дополнительных устройств
Купить Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT - по цене 4870 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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