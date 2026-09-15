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Сетевой адаптер D-Link DWA-192/RU/B1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой адаптер D-Link DWA-192/RU/B1A

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Интерфейс подключения
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627240
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевой адаптер D-Link DWA-192/RU/B1A
3 820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевой адаптер
Дополнительно
коэффициент усиления внутренней антенны: 2 dBi
Макс. скорость беспроводного соединения
1300 Мбит/с
Мощность передатчика
18 dBM
Стандарт беспроводной связи
a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х4
Вес, г.
290

Описание товара Сетевой адаптер D-Link DWA-192/RU/B1A

UBS Wi-Fi адаптер 1300 Mbit/s, 600 Mbit/s D-Link (DWA-192/RU/B1A) 5 Ghz / 2.4 Ghz USB 3.0, частотный диапазон устройств Wi-Fi - 2.4 / 5 ГГц.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер D-Link DWA-192/RU/B1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевой адаптер
Дополнительно
коэффициент усиления внутренней антенны: 2 dBi
Макс. скорость беспроводного соединения
1300 Мбит/с
Мощность передатчика
18 dBM
Стандарт беспроводной связи
a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
Описание
UBS Wi-Fi адаптер 1300 Mbit/s, 600 Mbit/s D-Link (DWA-192/RU/B1A) 5 Ghz / 2.4 Ghz USB 3.0, частотный диапазон устройств Wi-Fi - 2.4 / 5 ГГц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сетевой адаптер D-Link DWA-192/RU/B1A - по цене 3820 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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