Сетевой адаптер D-Link DWA-192/RU/B1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Интерфейс подключения
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб.
В наличии
Код товара: 627240
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 820 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевой адаптер
Дополнительно
коэффициент усиления внутренней антенны: 2 dBi
Макс. скорость беспроводного соединения
1300 Мбит/с
Мощность передатчика
18 dBM
Стандарт беспроводной связи
a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х4
Вес, г.
290
Описание товара Сетевой адаптер D-Link DWA-192/RU/B1A
UBS Wi-Fi адаптер 1300 Mbit/s, 600 Mbit/s D-Link (DWA-192/RU/B1A) 5 Ghz / 2.4 Ghz USB 3.0, частотный диапазон устройств Wi-Fi - 2.4 / 5 ГГц.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитPowerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитPowerline адаптер Mercusys MP500 KIT
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитСетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH
-
В наличииЦена 5 780 руб.1445 руб. в СплитWi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитСетевая карта TP-Link TX401
-
В наличииЦена 6 180 руб.1545 руб. в СплитPowerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT
-
В наличииЦена 6 730 руб. 8 080 руб.1683 руб. в СплитКомплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT
-
В наличииЦена 13 990 руб.3498 руб. в СплитСетевая карта Intel E1G44HT (E1G44HTBLK 904223)
-
В наличииЦена 30 210 руб.7553 руб. в СплитСетевой адаптер Mellanox 25GB DUAL PORT (MELMCX512A-ACAT)
-
В наличииЦена 33 730 руб.8433 руб. в СплитСетевой адаптер Synology E10M20-T1
-
В наличииЦена 45 350 руб.11338 руб. в СплитСетевой адаптер Intel 100GB DUAL PORT (E810CQDA2OCPV3)
Бренд
Тип товара
Сетевой адаптер
Дополнительно
коэффициент усиления внутренней антенны: 2 dBi
Макс. скорость беспроводного соединения
1300 Мбит/с
Мощность передатчика
18 dBM
Стандарт беспроводной связи
a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
UBS Wi-Fi адаптер 1300 Mbit/s, 600 Mbit/s D-Link (DWA-192/RU/B1A) 5 Ghz / 2.4 Ghz USB 3.0, частотный диапазон устройств Wi-Fi - 2.4 / 5 ГГц.
Купить Сетевой адаптер D-Link DWA-192/RU/B1A - по цене 3820 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой адаптер D-Link DWA-192/RU/B1A