Wi-Fi+Powerline адаптер TP-Link TL-WPA4220 Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Тип устройства
Wi-Fi+Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Скорость подключения
100 Мбит/с
Количество портов
2
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
В наличии
Код товара: 407920
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 420 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевой адаптер
Тип устройства
Wi-Fi+Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Скорость подключения
100 Мбит/с
Количество портов
2
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
630
Описание товара Wi-Fi+Powerline адаптер TP-Link TL-WPA4220 Ethernet
Превосходное расширение покрытия Wi-Fi одним нажатием - кнопка Wi-Fi Clone упрощает настройку беспроводной сети и позволяет легко организовать единую домашнюю сеть.
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Бренд
Тип товара
Сетевой адаптер
Тип устройства
Wi-Fi+Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Скорость подключения
100 Мбит/с
Количество портов
2
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Страна производитель
Китай
Превосходное расширение покрытия Wi-Fi одним нажатием - кнопка Wi-Fi Clone упрощает настройку беспроводной сети и позволяет легко организовать единую домашнюю сеть.
Wi-Fi+Powerline адаптер TP-Link TL-WPA4220 Ethernet - по цене 2420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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