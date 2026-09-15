Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800
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Характеристики
Описание товара Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800
Wi-Fi адаптер + Bluetooth ASUS PCE-AX1800 выпускается в качестве платы расширения с подключением к разъему PCI-E на материнской плате системного блока ПК. Плата получает металлическую планку, за счет которой осуществляется монтаж адаптера в заднюю панель корпуса системного блока. Устройство поддерживает передачу данных как по беспроводной сети Wi-Fi стандартов 6 (802.11ax), 5 (802.11ac) и 4 (802.11n), так и по сети Bluetooth. Для стабильного подключения к точке доступа и к портативным Bluetooth-устройствам на плате закреплены две съемные антенны. Wi-Fi/Bluetooth-адаптер ASUS PCE-AX1800 поддерживает стандарт беспроводной сети Bluetooth 5.2, который отличается низким энергопотреблением подключенных устройств и большим радиусом действия сети. Кабель для подключения платы расширения вошел в комплект поставки.
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