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Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800

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Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 1
Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 2
Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 3
Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 4
Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 5
Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 6
Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 7
Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 8
Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 9
Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 10
Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 11
Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 12
Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
  • Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 1
  • Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 2
  • Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 3
  • Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 4
  • Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 5
  • Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 6
  • Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 7
  • Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 8
  • Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 9
  • Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 10
  • Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 11
  • Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 12
  • Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631282
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800
2 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
совместимость Windows 10
Защита информации
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Макс. скорость беспроводного соединения
1775 Мбит/с
Стандарт беспроводной связи
4, 5, 6
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х5
Вес, г.
200

Описание товара Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800

Wi-Fi адаптер + Bluetooth ASUS PCE-AX1800 выпускается в качестве платы расширения с подключением к разъему PCI-E на материнской плате системного блока ПК. Плата получает металлическую планку, за счет которой осуществляется монтаж адаптера в заднюю панель корпуса системного блока. Устройство поддерживает передачу данных как по беспроводной сети Wi-Fi стандартов 6 (802.11ax), 5 (802.11ac) и 4 (802.11n), так и по сети Bluetooth. Для стабильного подключения к точке доступа и к портативным Bluetooth-устройствам на плате закреплены две съемные антенны. Wi-Fi/Bluetooth-адаптер ASUS PCE-AX1800 поддерживает стандарт беспроводной сети Bluetooth 5.2, который отличается низким энергопотреблением подключенных устройств и большим радиусом действия сети. Кабель для подключения платы расширения вошел в комплект поставки.

Отзывы о товаре Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
совместимость Windows 10
Защита информации
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Макс. скорость беспроводного соединения
1775 Мбит/с
Стандарт беспроводной связи
4, 5, 6
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер + Bluetooth ASUS PCE-AX1800 выпускается в качестве платы расширения с подключением к разъему PCI-E на материнской плате системного блока ПК. Плата получает металлическую планку, за счет которой осуществляется монтаж адаптера в заднюю панель корпуса системного блока. Устройство поддерживает передачу данных как по беспроводной сети Wi-Fi стандартов 6 (802.11ax), 5 (802.11ac) и 4 (802.11n), так и по сети Bluetooth. Для стабильного подключения к точке доступа и к портативным Bluetooth-устройствам на плате закреплены две съемные антенны. Wi-Fi/Bluetooth-адаптер ASUS PCE-AX1800 поддерживает стандарт беспроводной сети Bluetooth 5.2, который отличается низким энергопотреблением подключенных устройств и большим радиусом действия сети. Кабель для подключения платы расширения вошел в комплект поставки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800 - по цене 2710 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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