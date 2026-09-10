Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Plus
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407919
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, кг.
7.5
Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Plus
Молниеносная скорость — двухдиапазонный Wi-Fi со скоростью до 867 Мбит/с на 5 ГГц и до 400 Мбит/с на 2,4 ГГц. Технология MU-MIMO — улучшает пропускную способность и эффективность всей сети. Двухдиапазонный Wi-Fi — частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц обеспечивают гибкое подключение, а также увеличивают скорость и диапазон сети. Антенны высокого усиления — внешние антенны высокого усиления значительно улучшают мощность приёма и отправки сигнала USB-адаптера. Поддержка последних операционных систем — полная совместимость с Windows 10/8.1/8/7/XP и macOS.
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Молниеносная скорость — двухдиапазонный Wi-Fi со скоростью до 867 Мбит/с на 5 ГГц и до 400 Мбит/с на 2,4 ГГц. Технология MU-MIMO — улучшает пропускную способность и эффективность всей сети. Двухдиапазонный Wi-Fi — частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц обеспечивают гибкое подключение, а также увеличивают скорость и диапазон сети. Антенны высокого усиления — внешние антенны высокого усиления значительно улучшают мощность приёма и отправки сигнала USB-адаптера. Поддержка последних операционных систем — полная совместимость с Windows 10/8.1/8/7/XP и macOS.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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