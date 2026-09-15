Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб.
В наличии
Код товара: 627420
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 430 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
совместимость Windows 10, Windows 11
Защита информации
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Макс. скорость беспроводного соединения
1775 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
4, 5, 6
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х3
Вес, г.
220
Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E
Wi-Fi адаптер + Bluetooth TP-LINK Archer TX20E обеспечивает высокоскоростное подключение к сети Интернет благодаря стандарту Wi-Fi 6 с частотой 2.4 ГГц и 5 ГГц. Конструкция модели предусматривает две внешние антенны с высоким коэффициентом усиления для улучшенной стабильности и широкого покрытия. Для повышенной защиты паролей имеется поддержка стандарта шифрования WPA3. Wi-Fi адаптер + Bluetooth TP-LINK Archer TX20E обладает обратной совместимостью со стандартами предыдущего поколения – 802.11a/b/g/n/ac/ax. Поддержка Bluetooth 5.2 позволит использовать при работе за компьютером беспроводные наушники, клавиатуры, контроллеры и другие устройства.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитWi-Fi адаптер D-Link DGE-562T/A2A
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитWi-Fi+Powerline адаптер TP-Link TL-WPA4220 Ethernet
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитКомплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитWif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитWi-Fi + Bluetooth адаптер ASUS PCE-BE6500
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитСетевой адаптер D-Link DWA-192/RU/B1A
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитPowerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитPowerline адаптер Mercusys MP500 KIT
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитСетевой адаптер Powerline Mercusys MP500P KIT
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH
-
В наличииЦена 5 780 руб.1445 руб. в СплитWi-Fi адаптер Tenda Powerline PH6
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитСетевая карта TP-Link TX401
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
совместимость Windows 10, Windows 11
Защита информации
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Макс. скорость беспроводного соединения
1775 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
4, 5, 6
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Wi-Fi адаптер + Bluetooth TP-LINK Archer TX20E обеспечивает высокоскоростное подключение к сети Интернет благодаря стандарту Wi-Fi 6 с частотой 2.4 ГГц и 5 ГГц. Конструкция модели предусматривает две внешние антенны с высоким коэффициентом усиления для улучшенной стабильности и широкого покрытия. Для повышенной защиты паролей имеется поддержка стандарта шифрования WPA3. Wi-Fi адаптер + Bluetooth TP-LINK Archer TX20E обладает обратной совместимостью со стандартами предыдущего поколения – 802.11a/b/g/n/ac/ax. Поддержка Bluetooth 5.2 позволит использовать при работе за компьютером беспроводные наушники, клавиатуры, контроллеры и другие устройства.
Купить Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - по цене 2430 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E