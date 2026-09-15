Top.Mail.Ru
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 1
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 2
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 3
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 4
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 5
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 6
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 7
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 8
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 9
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 10
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 11
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 12
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 13
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 14
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 15
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 16
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 17
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 1
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 2
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 3
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 4
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 5
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 6
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 7
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 8
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 9
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 10
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 11
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 12
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 13
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 14
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 15
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 16
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 17
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627420
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E
2 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
совместимость Windows 10, Windows 11
Защита информации
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Макс. скорость беспроводного соединения
1775 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
4, 5, 6
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х3
Вес, г.
220

Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E

Wi-Fi адаптер + Bluetooth TP-LINK Archer TX20E обеспечивает высокоскоростное подключение к сети Интернет благодаря стандарту Wi-Fi 6 с частотой 2.4 ГГц и 5 ГГц. Конструкция модели предусматривает две внешние антенны с высоким коэффициентом усиления для улучшенной стабильности и широкого покрытия. Для повышенной защиты паролей имеется поддержка стандарта шифрования WPA3. Wi-Fi адаптер + Bluetooth TP-LINK Archer TX20E обладает обратной совместимостью со стандартами предыдущего поколения – 802.11a/b/g/n/ac/ax. Поддержка Bluetooth 5.2 позволит использовать при работе за компьютером беспроводные наушники, клавиатуры, контроллеры и другие устройства.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
совместимость Windows 10, Windows 11
Защита информации
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Макс. скорость беспроводного соединения
1775 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
4, 5, 6
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер + Bluetooth TP-LINK Archer TX20E обеспечивает высокоскоростное подключение к сети Интернет благодаря стандарту Wi-Fi 6 с частотой 2.4 ГГц и 5 ГГц. Конструкция модели предусматривает две внешние антенны с высоким коэффициентом усиления для улучшенной стабильности и широкого покрытия. Для повышенной защиты паролей имеется поддержка стандарта шифрования WPA3. Wi-Fi адаптер + Bluetooth TP-LINK Archer TX20E обладает обратной совместимостью со стандартами предыдущего поколения – 802.11a/b/g/n/ac/ax. Поддержка Bluetooth 5.2 позволит использовать при работе за компьютером беспроводные наушники, клавиатуры, контроллеры и другие устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E - по цене 2430 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...