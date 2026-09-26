Bluetooth-адаптер Asus USB-BT500
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Характеристики
Тип товара
Bluetooth-адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407916
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Bluetooth-адаптер
Дополнительно
радиус действия вне помещения 40 м
Стандарт беспроводной связи
Bluetooth: 5.0, EDR
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х3
Вес, г.
66
Описание товара Bluetooth-адаптер Asus USB-BT500
USB-адаптер Bluetooth Smart Ready с возможностями Bluetooth версии 5.0. BT500 обеспечивает беспроводное соединение с широким спектром устройств, таких как компьютеры, принтеры, телефоны, гарнитуры, динамики, клавиатуры, контроллеры и многое другое.
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Бренд
Тип товара
Bluetooth-адаптер
Дополнительно
радиус действия вне помещения 40 м
Стандарт беспроводной связи
Bluetooth: 5.0, EDR
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
USB-адаптер Bluetooth Smart Ready с возможностями Bluetooth версии 5.0. BT500 обеспечивает беспроводное соединение с широким спектром устройств, таких как компьютеры, принтеры, телефоны, гарнитуры, динамики, клавиатуры, контроллеры и многое другое.
Bluetooth-адаптер Asus USB-BT500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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