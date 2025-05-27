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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus

27 Отзывы
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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus - фото 1
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus - фото 2
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
USB
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus - фото 1
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus - фото 2
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627419
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
шифрование - WEP, WPA, WPA2, WPA3
Макс. скорость беспроводного соединения
1800 Мбит/с
Стандарт беспроводной связи
ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6), n (Wi-Fi 4)
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
несъемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х8
Вес, г.
250

Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus

Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер отличный. В паре с роутером TP Link AX 55 выдаёт все 500 мбит/с провайдера. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость отличная, подключился без проблем к ноутбуку
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень шустрый адаптер! Взял внешний, потому что заняты все порты PCE-Express
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший адаптер. уверенный прием. отличная скорость wifI 6. не отваливается во время работы.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный адаптер,без изысков.сам нашел дрова, сам заработал без танцев с бубном. При включении компа сразу находит сеть (2-5сек). пока никаких недостатков не выявлено. Причина покупки: переход с 2.4ггц на 5ггц.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер подключили быстро. Сеть ловит. А дальше время покажет
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Юра В.

Достоинства:


Комментарий:
скорость передачи норм, не как заявлено, но 560Мбит выдаёт периодически отлетает соединение с роутером на несколько секунд при запуске компа бывает вообще не может подключиться к роутеру, нужно переподключить к пк
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Вадим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный адаптер, быстро подключился, работает стабильно!
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Рыбакова Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, компьютер стоял далеко от роутера, скорость WIFI по спидтемту на скачивание было примерно 180, с этим адаптером 500Мбс! Загрузка тоже возрасло процентов на 40. Очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Отлично все работает! Уверенный сигнал приема !
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Все параметры соответствуют, действительно пробивает за стену , скорость увеличилась , сигнал вроде не теряется , но бывает джиттер
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
В паре с роутером WiFi 6 скорость, стабильность огонь
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично ловит вайфай с роутера. Плохо раздает хотспот в вин10. Для pcvr не подошел.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
все четко, скорость, установка, стабильнлсть, сигнал, лучше фирменный адаптер чем одноразовый дешевый
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Кристина Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный адаптер ловит очень мощьно советую всем к покупке WiFi6
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Monkeybbq

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой адаптер, однако периодически зависает и не видит сети, приходится перезапускать его через сетевые настройки.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный Wi-Fi адаптер! Подключается просто, работает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
по воздуху на 5 герцах не даёт обещанной скорости. канал гигабитный, скорость по воздуху 500+-100 скачет.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Hakob A.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошый модем, особенность конечно это 5G
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер себя оправдывает. Пока работает без особых проблем.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Значительно увеличил скорость интернета, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Работает, пришло в пленке, нареканий нет, обзоры в интернете имеются
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер огонь! пробивает две стены и ещё этаж вниз. очень доволен!
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока что все хорошо, скорость отличная. Позже дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Мария А.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер wi fi 6, обеспечил скорость до 500мб/с, чувствительность приема на 5 ГГц средняя, на 2,4 отличная. Есть минус, что требуется время на включение, т.е. при включении компьютера, интернет появляется с задержкой, т.е комп. уже загрузился, а wi fi появляется секунд через 5. Вообщем критических замечаний нет, за такую цену отличный адаптер.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Роман Х.

Достоинства:


Комментарий:
Купил для сына, пинг минимальный, скорость выдает всю! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2024
Руслан А.

Достоинства:


Комментарий:
Драйвер установился легко. Работает отлично. Проблем никаких не возникло.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
шифрование - WEP, WPA, WPA2, WPA3
Макс. скорость беспроводного соединения
1800 Мбит/с
Стандарт беспроводной связи
ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6), n (Wi-Fi 4)
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
несъемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер отличный. В паре с роутером TP Link AX 55 выдаёт все 500 мбит/с провайдера. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость отличная, подключился без проблем к ноутбуку
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень шустрый адаптер! Взял внешний, потому что заняты все порты PCE-Express
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший адаптер. уверенный прием. отличная скорость wifI 6. не отваливается во время работы.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный адаптер,без изысков.сам нашел дрова, сам заработал без танцев с бубном. При включении компа сразу находит сеть (2-5сек). пока никаких недостатков не выявлено. Причина покупки: переход с 2.4ггц на 5ггц.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер подключили быстро. Сеть ловит. А дальше время покажет
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Юра В.

Достоинства:


Комментарий:
скорость передачи норм, не как заявлено, но 560Мбит выдаёт периодически отлетает соединение с роутером на несколько секунд при запуске компа бывает вообще не может подключиться к роутеру, нужно переподключить к пк
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Вадим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный адаптер, быстро подключился, работает стабильно!
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Рыбакова Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, компьютер стоял далеко от роутера, скорость WIFI по спидтемту на скачивание было примерно 180, с этим адаптером 500Мбс! Загрузка тоже возрасло процентов на 40. Очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Отлично все работает! Уверенный сигнал приема !
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Все параметры соответствуют, действительно пробивает за стену , скорость увеличилась , сигнал вроде не теряется , но бывает джиттер
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
В паре с роутером WiFi 6 скорость, стабильность огонь
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично ловит вайфай с роутера. Плохо раздает хотспот в вин10. Для pcvr не подошел.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
все четко, скорость, установка, стабильнлсть, сигнал, лучше фирменный адаптер чем одноразовый дешевый
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Кристина Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный адаптер ловит очень мощьно советую всем к покупке WiFi6
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Monkeybbq

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой адаптер, однако периодически зависает и не видит сети, приходится перезапускать его через сетевые настройки.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный Wi-Fi адаптер! Подключается просто, работает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
по воздуху на 5 герцах не даёт обещанной скорости. канал гигабитный, скорость по воздуху 500+-100 скачет.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Hakob A.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошый модем, особенность конечно это 5G
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер себя оправдывает. Пока работает без особых проблем.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Значительно увеличил скорость интернета, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Работает, пришло в пленке, нареканий нет, обзоры в интернете имеются
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер огонь! пробивает две стены и ещё этаж вниз. очень доволен!
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока что все хорошо, скорость отличная. Позже дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Мария А.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер wi fi 6, обеспечил скорость до 500мб/с, чувствительность приема на 5 ГГц средняя, на 2,4 отличная. Есть минус, что требуется время на включение, т.е. при включении компьютера, интернет появляется с задержкой, т.е комп. уже загрузился, а wi fi появляется секунд через 5. Вообщем критических замечаний нет, за такую цену отличный адаптер.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Роман Х.

Достоинства:


Комментарий:
Купил для сына, пинг минимальный, скорость выдает всю! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2024
Руслан А.

Достоинства:


Комментарий:
Драйвер установился легко. Работает отлично. Проблем никаких не возникло.


Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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