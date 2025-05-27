Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627419
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
шифрование - WEP, WPA, WPA2, WPA3
Макс. скорость беспроводного соединения
1800 Мбит/с
Стандарт беспроводной связи
ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6), n (Wi-Fi 4)
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
несъемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х8
Вес, г.
250
Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитWiFi адаптер WiFi TP-Link Archer T4E
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитАдаптер PoE Ubiquiti POE-24-24W-G
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитWi-Fi адаптер Asus USB-AC53 NANO (90IG03P0-BM0R10)
-
В наличииЦена 2 410 руб.603 руб. в СплитWi-Fi адаптер D-Link DGE-562T/A2A
-
В наличииЦена 2 430 руб.608 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитWi-Fi+Powerline адаптер TP-Link TL-WPA4220 Ethernet
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитКомплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитWif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Plus
-
В наличииЦена 3 540 руб.885 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer TX3000E
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитСетевой адаптер D-Link DWA-192/RU/B1A
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитPowerline адаптер TP-Link TL-PA7017 KIT
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
шифрование - WEP, WPA, WPA2, WPA3
Макс. скорость беспроводного соединения
1800 Мбит/с
Стандарт беспроводной связи
ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6), n (Wi-Fi 4)
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
несъемная
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер отличный. В паре с роутером TP Link AX 55 выдаёт все 500 мбит/с провайдера. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость отличная, подключился без проблем к ноутбуку
Достоинства:
Комментарий:
Очень шустрый адаптер! Взял внешний, потому что заняты все порты PCE-Express
Достоинства:
Комментарий:
хороший адаптер. уверенный прием. отличная скорость wifI 6. не отваливается во время работы.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный адаптер,без изысков.сам нашел дрова, сам заработал без танцев с бубном. При включении компа сразу находит сеть (2-5сек). пока никаких недостатков не выявлено. Причина покупки: переход с 2.4ггц на 5ггц.
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер подключили быстро. Сеть ловит. А дальше время покажет
Достоинства:
Комментарий:
скорость передачи норм, не как заявлено, но 560Мбит выдаёт периодически отлетает соединение с роутером на несколько секунд при запуске компа бывает вообще не может подключиться к роутеру, нужно переподключить к пк
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер, быстро подключился, работает стабильно!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, компьютер стоял далеко от роутера, скорость WIFI по спидтемту на скачивание было примерно 180, с этим адаптером 500Мбс! Загрузка тоже возрасло процентов на 40. Очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отлично все работает! Уверенный сигнал приема !
Достоинства:
Комментарий:
Все параметры соответствуют, действительно пробивает за стену , скорость увеличилась , сигнал вроде не теряется , но бывает джиттер
Достоинства:
Комментарий:
В паре с роутером WiFi 6 скорость, стабильность огонь
Достоинства:
Комментарий:
Отлично ловит вайфай с роутера. Плохо раздает хотспот в вин10. Для pcvr не подошел.
Достоинства:
Комментарий:
все четко, скорость, установка, стабильнлсть, сигнал, лучше фирменный адаптер чем одноразовый дешевый
Достоинства:
Комментарий:
отличный адаптер ловит очень мощьно советую всем к покупке WiFi6
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой адаптер, однако периодически зависает и не видит сети, приходится перезапускать его через сетевые настройки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Wi-Fi адаптер! Подключается просто, работает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
по воздуху на 5 герцах не даёт обещанной скорости. канал гигабитный, скорость по воздуху 500+-100 скачет.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошый модем, особенность конечно это 5G
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер себя оправдывает. Пока работает без особых проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Значительно увеличил скорость интернета, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, пришло в пленке, нареканий нет, обзоры в интернете имеются
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер огонь! пробивает две стены и ещё этаж вниз. очень доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Пока что все хорошо, скорость отличная. Позже дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер wi fi 6, обеспечил скорость до 500мб/с, чувствительность приема на 5 ГГц средняя, на 2,4 отличная. Есть минус, что требуется время на включение, т.е. при включении компьютера, интернет появляется с задержкой, т.е комп. уже загрузился, а wi fi появляется секунд через 5. Вообщем критических замечаний нет, за такую цену отличный адаптер.
Достоинства:
Комментарий:
Купил для сына, пинг минимальный, скорость выдает всю! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Драйвер установился легко. Работает отлично. Проблем никаких не возникло.
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20U Plus
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер отличный. В паре с роутером TP Link AX 55 выдаёт все 500 мбит/с провайдера. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость отличная, подключился без проблем к ноутбуку
Достоинства:
Комментарий:
Очень шустрый адаптер! Взял внешний, потому что заняты все порты PCE-Express
Достоинства:
Комментарий:
хороший адаптер. уверенный прием. отличная скорость wifI 6. не отваливается во время работы.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный адаптер,без изысков.сам нашел дрова, сам заработал без танцев с бубном. При включении компа сразу находит сеть (2-5сек). пока никаких недостатков не выявлено. Причина покупки: переход с 2.4ггц на 5ггц.
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер подключили быстро. Сеть ловит. А дальше время покажет
Достоинства:
Комментарий:
скорость передачи норм, не как заявлено, но 560Мбит выдаёт периодически отлетает соединение с роутером на несколько секунд при запуске компа бывает вообще не может подключиться к роутеру, нужно переподключить к пк
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер, быстро подключился, работает стабильно!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, компьютер стоял далеко от роутера, скорость WIFI по спидтемту на скачивание было примерно 180, с этим адаптером 500Мбс! Загрузка тоже возрасло процентов на 40. Очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отлично все работает! Уверенный сигнал приема !
Достоинства:
Комментарий:
Все параметры соответствуют, действительно пробивает за стену , скорость увеличилась , сигнал вроде не теряется , но бывает джиттер
Достоинства:
Комментарий:
В паре с роутером WiFi 6 скорость, стабильность огонь
Достоинства:
Комментарий:
Отлично ловит вайфай с роутера. Плохо раздает хотспот в вин10. Для pcvr не подошел.
Достоинства:
Комментарий:
все четко, скорость, установка, стабильнлсть, сигнал, лучше фирменный адаптер чем одноразовый дешевый
Достоинства:
Комментарий:
отличный адаптер ловит очень мощьно советую всем к покупке WiFi6
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой адаптер, однако периодически зависает и не видит сети, приходится перезапускать его через сетевые настройки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Wi-Fi адаптер! Подключается просто, работает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
по воздуху на 5 герцах не даёт обещанной скорости. канал гигабитный, скорость по воздуху 500+-100 скачет.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошый модем, особенность конечно это 5G
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер себя оправдывает. Пока работает без особых проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Значительно увеличил скорость интернета, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, пришло в пленке, нареканий нет, обзоры в интернете имеются
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер огонь! пробивает две стены и ещё этаж вниз. очень доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Пока что все хорошо, скорость отличная. Позже дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер wi fi 6, обеспечил скорость до 500мб/с, чувствительность приема на 5 ГГц средняя, на 2,4 отличная. Есть минус, что требуется время на включение, т.е. при включении компьютера, интернет появляется с задержкой, т.е комп. уже загрузился, а wi fi появляется секунд через 5. Вообщем критических замечаний нет, за такую цену отличный адаптер.
Достоинства:
Комментарий:
Купил для сына, пинг минимальный, скорость выдает всю! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Драйвер установился легко. Работает отлично. Проблем никаких не возникло.