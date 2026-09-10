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Wi-Fi адаптер D-Link DWA-192/RU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер D-Link DWA-192/RU

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Wi-Fi адаптер D-Link DWA-192/RU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359203
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
с поддержкой MU-MIMO
Защита информации
WPA, WPA2
Мощность передатчика
18 dBm
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Количество внешних антенн
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
297

Описание товара Wi-Fi адаптер D-Link DWA-192/RU

Сетевой адаптер WiFi D-LINK 1212685 USB 3.0 [dwa-192/ru]

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер D-Link DWA-192/RU




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
с поддержкой MU-MIMO
Защита информации
WPA, WPA2
Мощность передатчика
18 dBm
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Количество внешних антенн
0
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой адаптер WiFi D-LINK 1212685 USB 3.0 [dwa-192/ru]
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi адаптер D-Link DWA-192/RU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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