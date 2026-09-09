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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX3000E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX3000E

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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX3000E - фото 1
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX3000E - фото 2
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX3000E - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX3000E - фото 1
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX3000E - фото 2
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX3000E - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295834
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Технология модуляции DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM
Защита информации
64/128-битный WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
2402
Мощность передатчика
< 20 дБм или < 100 мВт
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 ГГц, IEEE 802.11ax/n/g/b 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0/4.2/4.0
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х5
Вес, г.
300

Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX3000E

Новейший стандарт Wi-Fi 6 гарантирует максимальную скорость, низкую задержку и непрерывное подключение. Использование Wi-Fi 6 в Archer TX3000E освободит от лишних кабелей и позволит сосредоточиться на онлайн-играх. Добавьте недостающий элемент в свой игровой арсенал!† 

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX3000E




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Технология модуляции DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM
Защита информации
64/128-битный WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
2402
Мощность передатчика
< 20 дБм или < 100 мВт
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 ГГц, IEEE 802.11ax/n/g/b 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0/4.2/4.0
Количество внешних антенн
2
Страна производитель
Китай
Описание
Новейший стандарт Wi-Fi 6 гарантирует максимальную скорость, низкую задержку и непрерывное подключение. Использование Wi-Fi 6 в Archer TX3000E освободит от лишних кабелей и позволит сосредоточиться на онлайн-играх. Добавьте недостающий элемент в свой игровой арсенал!† 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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