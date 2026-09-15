Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Интерфейс подключения
USB 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
В наличии
Код товара: 627421
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 350 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
класс WiFi - AC1300
Макс. скорость беспроводного соединения
1300 Мбит/с
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11an
Интерфейс подключения
USB 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х3
Вес, г.
60
Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano
Сетевой адаптер WiFi TP-LINK ARCHER T3U NANO USB 2.0
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
класс WiFi - AC1300
Макс. скорость беспроводного соединения
1300 Мбит/с
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11an
Интерфейс подключения
USB 2
Страна производитель
Китай
Сетевой адаптер WiFi TP-LINK ARCHER T3U NANO USB 2.0
Купить Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano - по цене 1350 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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