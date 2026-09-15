Сетевая карта TP-Link TX201
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Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
В наличии
Код товара: 622339
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 490 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевая карта
Дополнительно
стандартная и низкопрофильная планки
Макс. скорость беспроводного соединения
2.5 Гбит/c
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х4
Вес, г.
170
Описание товара Сетевая карта TP-Link TX201
Высокая скорость — плавная передача данных на скорости до 2,5 Гбит/с1. Гибкость — поддержка стандарта 2.5GBase T означает высокую скорость и низкую задержку, а также он обратно совместим со стандартами Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, что позволяет адаптеру автоматически выбирать соответствующую скорость подключения. Низкопрофильная и стандартная планки — вдобавок к стандартной планке в комплекте идёт низкопрофильная планка для компьютерных корпусов типа Mini Tower, что обеспечивает максимальную гибкость при установке. Широкая совместимость — полная совместимость с Windows (7, 8, 8.1, 10, 11), Windows Server (2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) и Linux. Версия PCI - 2.1. Стандарт USB - USB 2.0.
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Бренд
Тип товара
Сетевая карта
Дополнительно
стандартная и низкопрофильная планки
Макс. скорость беспроводного соединения
2.5 Гбит/c
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Высокая скорость — плавная передача данных на скорости до 2,5 Гбит/с1. Гибкость — поддержка стандарта 2.5GBase T означает высокую скорость и низкую задержку, а также он обратно совместим со стандартами Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, что позволяет адаптеру автоматически выбирать соответствующую скорость подключения. Низкопрофильная и стандартная планки — вдобавок к стандартной планке в комплекте идёт низкопрофильная планка для компьютерных корпусов типа Mini Tower, что обеспечивает максимальную гибкость при установке. Широкая совместимость — полная совместимость с Windows (7, 8, 8.1, 10, 11), Windows Server (2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) и Linux. Версия PCI - 2.1. Стандарт USB - USB 2.0.
Купить Сетевая карта TP-Link TX201 - по цене 1490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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