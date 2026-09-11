Wi-Fi адаптер Tenda 574MBPS PCI E30
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер Tenda 574MBPS PCI E30
Tenda E30 - беспроводной сетевой двухдиапазонный PCI Express адаптер стандарта Wi-Fi6, с поддержкой модуляции 1024QAM и полосой пропускания 160 мГц. Tenda E30 достигает суммарной скорости передачи данных по Wi-Fi до 2976 Мбитс (до 574 Мбит с в диапазоне 2, 4 ГГц, до 2402 Мбит с -в диапазоне 5 ГГц). Высокая скорость беспроводного соединения обеспечивает комфортный просмотр потокового видео формата 4К и online игры без задержек - достаточно подключить Е30 к порту PCI Express на вашем компьютере. E30 имеет две съемные двухдиапазонные антенны по 5 дБи каждая, что гарантирует стабильный Wi-Fi сигнал даже на большом расстоянии. Адаптер поддерживает Bluetooth 5.0 и новейший протокол защиты WPA3.
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