Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX55E
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX55E
Wi-Fi адаптер + Bluetooth TP-Link Archer TX55E способен существенно расширить функциональные возможности стационарного компьютера. Устройство предоставляет возможность организации беспроводного интернет-подключения. Адаптер также позволяет выполнять соединение с Bluetooth-совместимым оборудованием разных типов, в том числе – с планшетами, смартфонами и портативной акустикой. Интерфейс подключения устройства – PCI-E. Адаптер совместим с любыми актуальными в настоящее время материнскими платами. Необходимым условием использования устройства является наличие операционной системы Windows 10 или Windows 11. Диск с программным обеспечением входит в комплект поставки адаптера.
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