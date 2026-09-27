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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX55E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX55E

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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX55E - фото 1
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX55E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX55E - фото 1
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX55E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627417
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
245

Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX55E

Wi-Fi адаптер + Bluetooth TP-Link Archer TX55E способен существенно расширить функциональные возможности стационарного компьютера. Устройство предоставляет возможность организации беспроводного интернет-подключения. Адаптер также позволяет выполнять соединение с Bluetooth-совместимым оборудованием разных типов, в том числе – с планшетами, смартфонами и портативной акустикой. Интерфейс подключения устройства – PCI-E. Адаптер совместим с любыми актуальными в настоящее время материнскими платами. Необходимым условием использования устройства является наличие операционной системы Windows 10 или Windows 11. Диск с программным обеспечением входит в комплект поставки адаптера.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX55E




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер + Bluetooth TP-Link Archer TX55E способен существенно расширить функциональные возможности стационарного компьютера. Устройство предоставляет возможность организации беспроводного интернет-подключения. Адаптер также позволяет выполнять соединение с Bluetooth-совместимым оборудованием разных типов, в том числе – с планшетами, смартфонами и портативной акустикой. Интерфейс подключения устройства – PCI-E. Адаптер совместим с любыми актуальными в настоящее время материнскими платами. Необходимым условием использования устройства является наличие операционной системы Windows 10 или Windows 11. Диск с программным обеспечением входит в комплект поставки адаптера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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