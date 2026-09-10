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Сетевой адаптер Ethernet D-Link DGE-562T/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой адаптер Ethernet D-Link DGE-562T/A1A

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Сетевой адаптер Ethernet D-Link DGE-562T/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359383
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
120

Описание товара Сетевой адаптер Ethernet D-Link DGE-562T/A1A

Cетевой адаптер 2.5 Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DGE-562T позволяет увеличить полосу пропускания и повысить надежность подключения по сравнению со стандартными сетевыми картами PCI. Адаптер поддерживает стандарт IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, что позволяет передавать данные на скорости до 5 Гбит/с в полнодуплексном режиме.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер Ethernet D-Link DGE-562T/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Cетевой адаптер 2.5 Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DGE-562T позволяет увеличить полосу пропускания и повысить надежность подключения по сравнению со стандартными сетевыми картами PCI. Адаптер поддерживает стандарт IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, что позволяет передавать данные на скорости до 5 Гбит/с в полнодуплексном режиме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой адаптер Ethernet D-Link DGE-562T/A1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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