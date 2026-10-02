Сетевой адаптер Ethernet VCOM DU320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
В наличии
Код товара: 295841
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 180 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х2
Вес, г.
100
Описание товара Сетевой адаптер Ethernet VCOM DU320
Адаптер предназначен для подключения домашнего ПК или ноутбука к локальной проводной сети Ethernet через разъем USB 3.1 TypeC. Необходим в ситуации, когда у ноутбука/ультрабука отсутствует штатный разъем LAN. Присутствуют светодиодные индикаторы состояния подключения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитBluetooth-адаптер Asus USB-BT500
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитСетевой адаптер ORIGO ON300/A1A
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитWi-Fi адаптер Tenda U12
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитСетевой адаптер USB VCOM TA311U
-
В наличииЦена 1 330 руб. 1 920 руб.333 руб. в СплитWiFi адаптер TP-Link Archer T3U
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Nano
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитWi-Fi адаптер PCI-E TP-Link Archer T2E
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитWi-Fi адаптер ORIGO OWN1200A/A1A
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитWiFi адаптер TP-Link Archer T4U
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитWif-Fi адаптер ASUS USB-AC58
-
В наличииЦена 2 070 руб.518 руб. в СплитWiFi адаптер WiFi TP-Link Archer T4E
Адаптер предназначен для подключения домашнего ПК или ноутбука к локальной проводной сети Ethernet через разъем USB 3.1 TypeC. Необходим в ситуации, когда у ноутбука/ультрабука отсутствует штатный разъем LAN. Присутствуют светодиодные индикаторы состояния подключения.
Сетевой адаптер Ethernet VCOM DU320 - стоимость товара 1180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой адаптер Ethernet VCOM DU320