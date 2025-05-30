WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
В наличии
Код товара: 72515
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 210 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информации
WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11g, 802.11n, 802.11b
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, г.
290
Описание товара WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N
Адаптер TP-LINK TL-WN822N предназначен для работы с беспроводным подключением. Адаптер работает в диапазоне частот 2,4 ГГц и выдает максимальную скорость для передачи сигнала до 300 Мбит/с. Данное устройство обеспечивает благоприятные условия для комфортной работы в сети, благодаря качественной скорости передачи сигнала, так необходимой для просмотра видео высокого качества HD. Адаптер с помощью 152-битного WEP шифрование и защиты QSS, сохранит конфиденциальность данных и обеспечит безопасную передачу. Благодаря устойчивости к внешним помехам, адаптер способен выполнять все установленные характеристиками действия взаимодействую с устройствами других стандартов.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информации
WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11g, 802.11n, 802.11b
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Адаптер TP-LINK TL-WN822N предназначен для работы с беспроводным подключением. Адаптер работает в диапазоне частот 2,4 ГГц и выдает максимальную скорость для передачи сигнала до 300 Мбит/с. Данное устройство обеспечивает благоприятные условия для комфортной работы в сети, благодаря качественной скорости передачи сигнала, так необходимой для просмотра видео высокого качества HD. Адаптер с помощью 152-битного WEP шифрование и защиты QSS, сохранит конфиденциальность данных и обеспечит безопасную передачу. Благодаря устойчивости к внешним помехам, адаптер способен выполнять все установленные характеристиками действия взаимодействую с устройствами других стандартов.
Достоинства:
Комментарий:
Я очень довольна покупкой. Работаю удаленно, дома только вай фай, адаптер приобретен для подключения интернета к компьютеру. Всё работает отлично, без сбоев. Единственное, на принтер, который тоже вай подключён, печать корректно не выходит, данные во что то непонятное преобразуются. Надо разбираться, но мне это не критично, главное наличие устойчивое связи. А на печать с ноутбука без проблем отправляю.
Достоинства:
Комментарий:
Меня все устраивает, инет ловит, за свои деньги отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Не первый раз уже покупаю данный адаптер. Вещь классная. Выглядит тоже хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло отлично упаковано, инструкция понятная, подключила на ура! так что однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Подключился моментально. Дрова устанавливать не надо, не знаю зачем в комплекте диск? Интернет без провалов. Советую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, быстрая доставка и хорошая упаковка. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
супер, подключение и скорость просто ТОП
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, соединение стабильное
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штука , если проводов нету. Но единственное , если два компа рядом , интернет будет шалить , аккуратнее с этим. Плюс у меня сразу отломалась лапка , когда открывал, но в принципе никак на сигнал не повлияло.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, соответствует всем параметрам. 150мб. стабильно выдает
Достоинства:
Комментарий:
Уже третий такой покупаю, все штатно, на мой взгляд, это оптимальный внешний адаптер.
Достоинства:
Комментарий:
Только положительные эмоции. Последняя 6 версия, драйверов для нее нет на американском сайте производителя, НО УСТАНОВКА драйвера идет АВТОМАТИЧЕСКИ при подключении к виндоус 10 или 11. Легко и удобно
Достоинства:
Комментарий:
работает нормас, по дому покрывает (2 этажа).
Достоинства:
Комментарий:
стабильная работа. провод и антенны позволяют разместить повыше для лучшего сигнала. win10 подхватила драйвера сама в пару секунд. при подключении в обычный usb3.0 на H110чипсете реальный потолок 107мбит, без одного деления - 74-80мбит (оптика 500мбит и роутер кинетик). после вечно перегревающихся и отваливающихся wifi-флешек - глоток воздуха за адекватный бюджет.
Достоинства:
Комментарий:
китайское дерьмо, но рабочее. на вид разваливается, но сигнал ловит
Достоинства:
Комментарий:
Ушастик работает, установил драйвер с диска, телефоном раздал WiFi, подключился и все отлично. Можно смотреть видосики)). Кабель USB + диск с драйверами и Quick Start в комплекте. Единственно что не понравилось, так это рваная коробка, как будто кто-то хотел залезть и что-то достать... Если бы брал в подарок, то отказался бы.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо работает.быстро установила
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь, не жалуюсь, все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
работает, лампочка не горит
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилось. Супер скорость.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает.с подключением проблем не возникло.
Достоинства:
Комментарий:
подключается легко. все отлично работает. то для чего приобрелася выполняет
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, не отваливается, вайфай в норме
Достоинства:
Комментарий:
сеть ловит, скорость больше заявленной, все понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар. Подключил и все заработало
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий. Не греется, связь не теряет, длинный провод. Хотелось бы ссылку на скачивание проги. Диск в комплекте есть, вот только дома негде его считать :) Товар рекомендую, неделю пашет 24х7
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Проверенная временем модель
Достоинства:
Комментарий:
неделя прошла, полет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Афигеный wifi адаптер. Легко подрубился к пк и нашел сеть. Ловит хорошо, но иногда бывает отрубается от инета
Достоинства:
Комментарий:
Товар подошел, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
С Декабря стоит (Сейчас Апрель) всё отлично! Без проишествий
Достоинства:
Комментарий:
впринципе нормальный роутер думал будет хуже но думал что он будет больше когда увидел его в коробке то афигел а так роутер норм советую!
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N - этот товар вы можете купить по цене 1210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре WiFi адаптер TP-LINK TL-WN822N
Достоинства:
Комментарий:
Я очень довольна покупкой. Работаю удаленно, дома только вай фай, адаптер приобретен для подключения интернета к компьютеру. Всё работает отлично, без сбоев. Единственное, на принтер, который тоже вай подключён, печать корректно не выходит, данные во что то непонятное преобразуются. Надо разбираться, но мне это не критично, главное наличие устойчивое связи. А на печать с ноутбука без проблем отправляю.
Достоинства:
Комментарий:
Меня все устраивает, инет ловит, за свои деньги отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Не первый раз уже покупаю данный адаптер. Вещь классная. Выглядит тоже хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло отлично упаковано, инструкция понятная, подключила на ура! так что однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Подключился моментально. Дрова устанавливать не надо, не знаю зачем в комплекте диск? Интернет без провалов. Советую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, быстрая доставка и хорошая упаковка. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
супер, подключение и скорость просто ТОП
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, соединение стабильное
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штука , если проводов нету. Но единственное , если два компа рядом , интернет будет шалить , аккуратнее с этим. Плюс у меня сразу отломалась лапка , когда открывал, но в принципе никак на сигнал не повлияло.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, соответствует всем параметрам. 150мб. стабильно выдает
Достоинства:
Комментарий:
Уже третий такой покупаю, все штатно, на мой взгляд, это оптимальный внешний адаптер.
Достоинства:
Комментарий:
Только положительные эмоции. Последняя 6 версия, драйверов для нее нет на американском сайте производителя, НО УСТАНОВКА драйвера идет АВТОМАТИЧЕСКИ при подключении к виндоус 10 или 11. Легко и удобно
Достоинства:
Комментарий:
работает нормас, по дому покрывает (2 этажа).
Достоинства:
Комментарий:
стабильная работа. провод и антенны позволяют разместить повыше для лучшего сигнала. win10 подхватила драйвера сама в пару секунд. при подключении в обычный usb3.0 на H110чипсете реальный потолок 107мбит, без одного деления - 74-80мбит (оптика 500мбит и роутер кинетик). после вечно перегревающихся и отваливающихся wifi-флешек - глоток воздуха за адекватный бюджет.
Достоинства:
Комментарий:
китайское дерьмо, но рабочее. на вид разваливается, но сигнал ловит
Достоинства:
Комментарий:
Ушастик работает, установил драйвер с диска, телефоном раздал WiFi, подключился и все отлично. Можно смотреть видосики)). Кабель USB + диск с драйверами и Quick Start в комплекте. Единственно что не понравилось, так это рваная коробка, как будто кто-то хотел залезть и что-то достать... Если бы брал в подарок, то отказался бы.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо работает.быстро установила
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь, не жалуюсь, все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
работает, лампочка не горит
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилось. Супер скорость.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает.с подключением проблем не возникло.
Достоинства:
Комментарий:
подключается легко. все отлично работает. то для чего приобрелася выполняет
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, не отваливается, вайфай в норме
Достоинства:
Комментарий:
сеть ловит, скорость больше заявленной, все понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар. Подключил и все заработало
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий. Не греется, связь не теряет, длинный провод. Хотелось бы ссылку на скачивание проги. Диск в комплекте есть, вот только дома негде его считать :) Товар рекомендую, неделю пашет 24х7
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Проверенная временем модель
Достоинства:
Комментарий:
неделя прошла, полет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Афигеный wifi адаптер. Легко подрубился к пк и нашел сеть. Ловит хорошо, но иногда бывает отрубается от инета
Достоинства:
Комментарий:
Товар подошел, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
С Декабря стоит (Сейчас Апрель) всё отлично! Без проишествий
Достоинства:
Комментарий:
впринципе нормальный роутер думал будет хуже но думал что он будет больше когда увидел его в коробке то афигел а так роутер норм советую!