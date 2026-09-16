Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 1
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 2
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 3
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 4
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 5
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 6
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 7
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 8
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 9
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 10
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 11
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 12
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 13
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 14
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 15
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 16
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 10
  • Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 11
  • Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 12
  • Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 13
  • Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 14
  • Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 15
  • Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 16
  • Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 620 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723508
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910)
8 620 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DNS, DDNS, UDP, UPnP, HTTP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
Устройство, 4G-антенны, адаптер питания: 12 В 1 A, кабель Ethernet, инструкция по применению.
Габариты, мм
159x110x29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910)

Роутер Netcraze Explorer 4G белого цвета имеет встроенный слот для SIM-карты и позволяет использовать мобильные данные для доступа в интернет. Это необходимо в условиях отсутствия фиксированного интернета или для временного подключения. Технология Mesh Wi-Fi 5 AC1200 обеспечивает покрытие Wi-Fi в больших помещениях и многоэтажных домах. Несколько устройств Keenetic могут быть объединены в одну сеть. Маршрутизатор оснащен четырьмя портами Ethernet, которые позволяют подключить компьютеры, сетевые хранилища данных и другие устройства для обмена данными на скорости до 150 Мбит/с. Роутер Netcraze Explorer 4G работает одновременно в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет пользователям выбирать необходимый диапазон в зависимости от условий окружающей среды и количества подключенных устройств. 4 внешние антенны позволяют улучшить прием сигнала и увеличить дальность покрытия Wi-Fi.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DNS, DDNS, UDP, UPnP, HTTP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
Устройство, 4G-антенны, адаптер питания: 12 В 1 A, кабель Ethernet, инструкция по применению.
Габариты, мм
159x110x29
Страна производитель
Китай
Описание
Роутер Netcraze Explorer 4G белого цвета имеет встроенный слот для SIM-карты и позволяет использовать мобильные данные для доступа в интернет. Это необходимо в условиях отсутствия фиксированного интернета или для временного подключения. Технология Mesh Wi-Fi 5 AC1200 обеспечивает покрытие Wi-Fi в больших помещениях и многоэтажных домах. Несколько устройств Keenetic могут быть объединены в одну сеть. Маршрутизатор оснащен четырьмя портами Ethernet, которые позволяют подключить компьютеры, сетевые хранилища данных и другие устройства для обмена данными на скорости до 150 Мбит/с. Роутер Netcraze Explorer 4G работает одновременно в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет пользователям выбирать необходимый диапазон в зависимости от условий окружающей среды и количества подключенных устройств. 4 внешние антенны позволяют улучшить прием сигнала и увеличить дальность покрытия Wi-Fi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910) - купить по цене 8620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...