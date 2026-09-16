Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 3 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910)
Роутер Netcraze Explorer 4G белого цвета имеет встроенный слот для SIM-карты и позволяет использовать мобильные данные для доступа в интернет. Это необходимо в условиях отсутствия фиксированного интернета или для временного подключения. Технология Mesh Wi-Fi 5 AC1200 обеспечивает покрытие Wi-Fi в больших помещениях и многоэтажных домах. Несколько устройств Keenetic могут быть объединены в одну сеть. Маршрутизатор оснащен четырьмя портами Ethernet, которые позволяют подключить компьютеры, сетевые хранилища данных и другие устройства для обмена данными на скорости до 150 Мбит/с. Роутер Netcraze Explorer 4G работает одновременно в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет пользователям выбирать необходимый диапазон в зависимости от условий окружающей среды и количества подключенных устройств. 4 внешние антенны позволяют улучшить прием сигнала и увеличить дальность покрытия Wi-Fi.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 350 руб.2088 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link ER605W
-
В наличииЦена 8 420 руб.2105 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS)
-
В наличииЦена 8 520 руб.2130 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer MR500 AC1200
-
В наличииЦена 8 700 руб.2175 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505
-
В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитМаршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30)
-
В наличииЦена 9 240 руб.2310 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230
-
В наличииЦена 9 470 руб.2368 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712)
-
В наличииЦена 9 520 руб.2380 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI 53030DFX
-
В наличииЦена 9 600 руб.2400 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer AX72
-
В наличииЦена 9 720 руб.2430 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711)
-
В наличииЦена 9 940 руб.2485 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND)
-
В наличииЦена 10 050 руб.2513 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco X10(2-pack)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910)