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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack)

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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 1
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 2
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 3
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 4
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 5
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 6
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 7
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 8
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 9
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 10
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 11
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 12
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 13
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 14
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 15
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 16
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 17
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 18
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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
3
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 1
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 2
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 3
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 4
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  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 6
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 7
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 8
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 9
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 10
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 11
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 12
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 13
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  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 17
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  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 19
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 20
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540838
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
88х88х88 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1.06

Описание товара Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack)

MESH-комплект Mercusys Halo H30G состоит из трех точек доступа, которые выполнены в корпусе кубической формы и отличаются компактными размерами. Расположите модули в нескольких комнатах помещения, чтобы получить высокоскоростную и стабильную беспроводную сеть для большого количества устройства. Данная система соответствует стандарту AC1300 и отличается скоростью соединения в пределах 1267 Мбит/с при одновременной работе в двух частотных диапазонах. В каждом модуле имеются по одному разъему LAN с пропускной способностью 1000 Мбит/с. Среди прочих особенностей модели Mercusys Halo H30G отмечаются технологии защиты доступа и несколько способов настройки параметров сети.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack)




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Развернуть
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
88х88х88 мм
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект Mercusys Halo H30G состоит из трех точек доступа, которые выполнены в корпусе кубической формы и отличаются компактными размерами. Расположите модули в нескольких комнатах помещения, чтобы получить высокоскоростную и стабильную беспроводную сеть для большого количества устройства. Данная система соответствует стандарту AC1300 и отличается скоростью соединения в пределах 1267 Мбит/с при одновременной работе в двух частотных диапазонах. В каждом модуле имеются по одному разъему LAN с пропускной способностью 1000 Мбит/с. Среди прочих особенностей модели Mercusys Halo H30G отмечаются технологии защиты доступа и несколько способов настройки параметров сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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