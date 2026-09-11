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Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231)

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Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) - фото 1
Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) - фото 2
Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) - фото 3
Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) - фото 4
Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) - фото 5
Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) - фото 6
Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540967
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Характеристики

Бренд
Триколор
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Wi-Fi-роутер, 3G/4G-антенна — 2 шт.; Wi-Fi-антенна — 2 шт.; адаптер питания — 1 шт.; руководство пользователя — 1 шт.; руководство «Быстрый старт» — 1 шт.
Количество юнитов в комплекте
1
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
300

Описание товара Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231)

Беспроводной роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) 3G/4G  Для подключения к интернету используется мобильная сотовая связь. Устройство может также работать в качестве обычного Wi-Fi-роутера при проводном подключении к интернету через провайдера. Устройство работает с SIM-картой любого оператора при условии, что используется тариф для модема. Так же, вы можете подключить к Wi-Fi-сети устройства, не имеющие встроенного Wi-Fi-модуля: спутниковый приемник, телевизор с функцией Smart TV, компьютер и т.д. Для этого необходимо дополнительно приобрести Wi-Fi-адаптер (не входит в комплект).

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231)




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Характеристики
Бренд
Триколор
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Wi-Fi-роутер, 3G/4G-антенна — 2 шт.; Wi-Fi-антенна — 2 шт.; адаптер питания — 1 шт.; руководство пользователя — 1 шт.; руководство «Быстрый старт» — 1 шт.
Количество юнитов в комплекте
1
Описание
Беспроводной роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) 3G/4G  Для подключения к интернету используется мобильная сотовая связь. Устройство может также работать в качестве обычного Wi-Fi-роутера при проводном подключении к интернету через провайдера. Устройство работает с SIM-картой любого оператора при условии, что используется тариф для модема. Так же, вы можете подключить к Wi-Fi-сети устройства, не имеющие встроенного Wi-Fi-модуля: спутниковый приемник, телевизор с функцией Smart TV, компьютер и т.д. Для этого необходимо дополнительно приобрести Wi-Fi-адаптер (не входит в комплект).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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