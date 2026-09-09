Wi-Fi роутер D-Link DWR-921/E3G* черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257276
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Radius
Цвет
черный
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
300
Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DWR-921/E3G* черный
802.11n, 2.4 ГГц, до 300 Mbps, UMTS (W-CDMA) (3G)/LTE (встроено), 802.1X, 4x100Mbit LAN, 1xWAN, 0xDMZ
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Radius
Цвет
черный
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Развернуть
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
802.11n, 2.4 ГГц, до 300 Mbps, UMTS (W-CDMA) (3G)/LTE (встроено), 802.1X, 4x100Mbit LAN, 1xWAN, 0xDMZ
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Wi-Fi роутер D-Link DWR-921/E3G* черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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