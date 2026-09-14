Wi-Fi роутер Cudy TR3000
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Cudy TR3000
TR3000 - не только роутер, но и точка доступа, усилитель сигнала, совместим с Cudy Mesh для различных сценариев пользователя. В поездках на отдых или в командировку часто сталкиваемся с ситуацией, когда Wi-Fi в гостиничном номере медленный и относится к общедоступной сети . Для надежной защиты вашего подключения и создания вашей собственной быстрой локальной проводной и беспроводной сети отлично подходит компактный роутер TR3000 c встроенным VPN, питанием от Type-C, складными чувствительными антеннами, скоростными портами 2,5Гбит и 1Гбит, портом USB 3.0. Использует двухполосную технологию Wi-Fi 6 стандарта АХ3000, раздаёт беспроводной интернет на частотах 5 ГГц и 2,4 ГГц. Обеспечивает стабильность и высокую скорость беспроводного соединения до 3000 Мбит/сек.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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