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Wi-Fi роутер Cudy WR3000P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Cudy WR3000P

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Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 1
Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 2
Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 3
Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 4
Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 5
Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 6
Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 7
Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 8
Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 1
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 2
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 3
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 4
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 5
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 6
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 7
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 8
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000P - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737727
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
QoS, WOL
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, LAN-кабель, документация, упаковка
Габариты, мм
173x123.8x33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х5
Вес, кг.
2.1

Описание товара Wi-Fi роутер Cudy WR3000P

Маршрутизатор Wi-Fi 6 с питанием по PoE и возможностью подключения к Интернету на скорости 2,5 Гбит/с идеально подходит для подключения большого количества устройств и уменьшения задержки.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Cudy WR3000P




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
4
Развернуть
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
QoS, WOL
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, LAN-кабель, документация, упаковка
Габариты, мм
173x123.8x33
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Wi-Fi 6 с питанием по PoE и возможностью подключения к Интернету на скорости 2,5 Гбит/с идеально подходит для подключения большого количества устройств и уменьшения задержки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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