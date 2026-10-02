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Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS)

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Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) - фото 1
Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) - фото 2
Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) - фото 3
Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) - фото 4
Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) - фото 5
Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) - фото 6
Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Количество портов LAN
5
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) - фото 3
  • Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) - фото 4
  • Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) - фото 5
  • Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) - фото 6
  • Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 780 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196788
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS)
7 780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Количество портов LAN
5
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
113 x 89 x 28 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х6
Вес, г.
330

Описание товара Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS)

Маршрутизатор Mikrotik - hEX S, LAN - 4 x 1 Гб/с, WAN - 1 x 1 Гб/с RJ-45 + 1 x 1 Гб/с SFP, USB-1, PoE, Серый, RB760iGS



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS)




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Количество портов LAN
5
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
113 x 89 x 28 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Mikrotik - hEX S, LAN - 4 x 1 Гб/с, WAN - 1 x 1 Гб/с RJ-45 + 1 x 1 Гб/с SFP, USB-1, PoE, Серый, RB760iGS


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS) - данный товар вы можете купить по цене 7780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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